Κυβέρνηση: Πακέτο 9 μέτρων για στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω αφθώδους πυρετού - Επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής ο Σταύρος Μαλάς

Αποφάσεις με τις οποίες θα στηριχθούν έμπρακτα και ουσιαστικά από την Κυβέρνηση οι κτηνοτρόφοι, λαμβάνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της απογευματινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στην τοποθέτηση του κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Σώματος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, είπε ότι «μια κυβέρνηση δικαιολογημένα κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνία μας, από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις κρίσεις στις κρίσιμες στιγμές.

Εδώ και κάποιες μέρες έχουμε μια κρίση στην περιοχή μας και χαίρομαι ιδιαίτερα για την άμεση ανταπόκριση των εταίρων μας στο να μας προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στο να αντιμετωπίσουμε την κρίση που εξελίσσεται στην περιοχή.

Πέρσι είχαμε να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό. Ανταποκριθήκαμε αμέσως. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί όσοι βρεθήκαμε το Σάββατο το βράδυ στην Πάχνα, σε συνάντηση με όλους τους Κοινοτάρχες, ακούσαμε από τους ίδιους -δεν τα λέμε εμείς, αλλά εκείνοι- για την ανταπόκριση της Κυβέρνησης.

Αυτές τις μέρες έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια άλλη κρίση. Κρίση που αφορά τον αφθώδη πυρετό. Από την πρώτη στιγμή ως Κυβέρνηση στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους.

Θέλω να αναφέρω ότι, ήδη, από στις 5 Μαρτίου αποφασίσαμε ένα πακέτο άμεσης οικονομικής βοήθειας ως προκαταβολή αποζημιώσεων έως και 50.000 ευρώ ανά μονάδα, ανάλογα φυσικά και με τον αριθμό των ζώων και νοουμένου ότι είχε προχωρήσει η θανάτωση. Χαίρομαι γιατί έχουν ήδη αρχίσει να καταβάλλονται τα ποσά και θα βρίσκονται στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα καταβληθούν.

Σήμερα προχωρούμε σε έναν ακόμη μεγαλύτερο βήμα. Αποφασίζουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων με τρεις σαφείς στόχους. Ο πρώτος αφορά την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων. Ο δεύτερος τη στήριξη του εισοδήματός τους και ο τρίτος, πολύ σημαντικός, στη γρήγορη επαναδραστηριοποίηση της κτηνοτροφικής παραγωγής.

Συγκεκριμένα, πρώτον, αποφασίζουμε την άμεση καταβολή αποζημιώσεων για σανούς, ζωοτροφές και ζωικά προϊόντα. Οι καταβολές θα ξεκινήσουν άμεσα για όλους όσοι έχουν επηρεαστεί.

Δεύτερον, για απώλεια εισοδήματος, ενίσχυση σε 12 μήνες, σε πρώτη φάση για τους πληγέντες κτηνοτρόφους μας που θα επαναδραστηριοποιηθούν, μια ενίσχυση η οποία θα υπολογίζεται εξατομικευμένα. Θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που αφορούν τα πραγματικά τους εισοδήματα, τις φορολογικές δηλώσεις, παραδόσεις γάλακτος και ούτω καθεξής.

Τρίτον, στήριξη της Κυβέρνησης για απευθείας αγορά ζώων. Ως Πολιτεία, ως Κυβέρνηση θα αναλάβουμε τη μεταφορά ζώων από περιοχές εκτός Κύπρου που είναι ελεύθερες από τη νόσο. Όπως επίσης εκεί που γίνεται, εκεί είναι η προτεραιότητά μας, η αγορά ζώων από εγχώριες μονάδες.

Τέταρτον, πλήρης κάλυψη του κόστους απαραίτητων αναλύσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και εμβολίων.

Πέμπτο, ειδική ενίσχυση για κτηνοτρόφους που επηρεάζονται από την απαγόρευση βόσκησης. Και αυτή η ενίσχυση θα υπολογίζεται στη βάση του αριθμού των ζώων σε συνδυασμό με εκτάσεις μόνιμων βοσκοτόπων που διαθέτει κάθε επηρεαζόμενη εκμετάλλευση.

Έκτο, απαλλαγή για το 2026 από μισθώματα και τέλη που αφορούν κτηνοτροφικά τεμάχια σε κρατική γη ή και τουρκοκυπριακές περιουσίες.

Έβδομο, ειδικό επενδυτικό σχέδιο για αναβάθμιση των μονάδων που έχουν πληγεί.

Όγδοο, μέτρα στήριξης και για τους κτηνοτρόφους που δεν επηρεάστηκαν άμεσα από τη νόσο, αλλά βρίσκονται σε ζώνες περιορισμών και έχουν υποστεί εμπορικές απώλειες.

Να αναφέρω επίσης ότι θα έχουμε αυξημένα περιοριστικά μέτρα σε μονάδες που λειτουργούν εντός των Βρετανικών Βάσεων. Αναφέρομαι ειδικότερα στο Πέργαμος.

Ένατο, αποφασίζουμε σήμερα τη σύσταση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση, για την αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα, απαραίτητος τομέας, με έναν ορίζοντα δεκαετίας, η οποία θα καταθέσει ενώπιον μας συγκεκριμένες εισηγήσεις μέσα σε τρεις μήνες για ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο μοντέλο κτηνοτροφίας στη χώρα μας.

Η απόφαση είναι για να διοριστεί Επικεφαλής αυτής της επιτροπής ο κ. Σταύρος Μαλάς και φυσικά στην Επιτροπή θα συμμετέχουν επίσης επιστήμονες, κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, του Υπουργείου Εσωτερικών και φυσικά των άμεσα ενδιαφερομένων, των αγροτικών οργανώσεων.

Το μήνυμα μας με τις αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα είναι σαφές, είναι ξεκάθαρο. Στηρίζουμε έμπρακτα, ουσιαστικά τους κτηνοτρόφους μας και δημιουργούμε την ίδια στιγμή τις προϋποθέσεις ώστε η κτηνοτροφία να επανέλθει όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά σαφώς πιο δυνατή. Και είμαστε σε θέση να παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις, όπως πήραμε και σε άλλες κρίσεις που διαχειριστήκαμε και είδαμε την ανταπόκριση του κόσμου, ακριβώς γιατί υπάρχει μια αυστηρή υπευθυνότητα, μακριά από λαϊκισμούς, στη διαχείριση της οικονομικής μας πολιτικής, στη δημοσιονομική πολιτική του κράτους που μας επιτρέπει, ανάμεσα σε πολλά άλλα, να απορροφούμε εξωτερικές κρίσεις, αλλά και να διαχειριζόμαστε εσωτερικές κρίσεις, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή με τον αφθώδη πυρετό».