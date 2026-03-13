«Όχι» από Επίτροπο Βάρχελι σε χαλαρώσεις της εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ - Συνεχίζονται οι θανατώσεις

Διαδοχικές επαφές για τα ζητήματα του αφθώδους πυρετού και τους τρόπους αντιμετώπισης του, πραγματοποίησε σήμερα στην Κύπρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αρμόδιος για την Υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, Όλιβερ Βάρχελι.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος συναντήθηκε αρχικά στο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης στη Λάρνακα με την υπουργό Γεωργίας και επηρεαζόμενους κτηνοτρόφους. Ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση με οργανώσεις που εκπροσωπούν τους κτηνοτρόφους, κυβερνητικούς αξιωματούχους και λειτουργούς των κτηνιατρικών υπηρεσιών, όπως και με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων.

Στο Προεδρικό

Μετά από τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό, ο Επίτροπος δήλωσε ότι «είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, δε θα αφήσουμε τους κτηνοτρόφους μόνους».

Σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστούν πλήρως τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα σε ολόκληρο το νησί, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος, τόνισε, για να αποφευχθούν μεγαλύτερες οικονομικές συνέπειες.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, «ο αφθώδης πυρετός είναι η πιο καταστροφική και επικίνδυνη ασθένεια ζώων στον κόσμο και για αυτό θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν από όλους, όχι μόνο από τους κτηνοτρόφους. Πρέπει όλοι να σεβαστούμε τους κανόνες, για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές και τους κτηνοτρόφους». Όλα τα ζώα στις μολυσμένες φάρμες πρέπει να σκοτωθούν, τόνισε.

Σημειώνεται ότι το απόγευμα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα πραγματοποιήσει διευρυμένη σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους.

Αυτό που αναμένεται, είναι ο τρόπος αντίδρασης των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων, που είχαν πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας την περασμένη Τετάρτη, για να εκφράσουν την αντίθεσή τους προς την πρακτική των μαζικών θανατώσεων.

Η ανάρτηση του Βάρχελι

«Σήμερα στην Κύπρο εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη και στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της επιδημίας του αφθώδους πυρετού», ανέφερε με ανάρτηση στο Χ ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Όλιβερ Βάρχελι.

Το μήνυμα στους κτηνοτρόφους

Ο πρόεδρος της ΠΕΚ Μιχάλης Λύτρας, ο οποίος συμμετείχε στην πρωινή συνάντηση, δήλωσε ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος επανέλαβε στις αγροτικές οργανώσεις και τους κτηνοτρόφους ότι ο Κανονισμός που υπάρχει γι’ αυτά τα θέματα θα εφαρμοστεί χωρίς καμία χαλάρωση και πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρέχει την προβλεπόμενη βοήθεια. Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα των αγροτικών οργανώσεων και των ομάδων κτηνοτρόφων ήταν ο τερματισμός των μαζικών θανατώσεων ζώων στις μολυσμένες μονάδες.

Η ανακοίνωση της ΕΚΑ

Το ερώτημα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επέτρεψε στην Κυπριακή Δημοκρατία από τον Δεκέμβρη του 2025 να προχωρήσει στον εμβολιασμό όλων των παραγωγικών ζώων που βρίσκονται κοντά στα κατεχόμενα, έθεσε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ) Πανίκος Χάμπας στον Επίτροπο αρμόδιο για την Υγεία και την Καλή Μεταχείριση των Ζώων Όλιβερ Βάρχελι.

Σε ανακοίνωση του ο κ. Χάμπας αναφέρεται στη σύσκεψη που έγινε σήμερα στο Κέντρο Συντονισμού «Ζήνων» στη Λάρνακα για το θέμα του αφθώδους πυρετού, στην οποία παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Επίτροπος Βάρχελι και η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ. Μαρία Παναγιώτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ Πανίκος Χάμπας έθεσε μεταξύ άλλων στον Επίτροπο, το γεγονός ότι «η Κύπρος ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας» για να προσθέσει ότι «δυστυχώς στα κατεχόμενα εδάφη η Τουρκία ως κατοχική δύναμη, δεν εφαρμόζει όλα όσα θα έπρεπε και προνοούνται από τους κανονισμούς λειτουργίας της ΕΕ, σε θέματα της κτηνοτροφίας για την υγεία των ζώων».

Διερωτάται ακολούθως κατά πόσον «η ΕΕ δεν θα έπρεπε να είχε μέχρι σήμερα μηχανισμό ελέγχου, πως διατίθενται 12 εκατομμύρια ευρώ που τους παραχωρεί κάθε χρόνο», λέγοντας πως «εάν γινόταν αυτό, θα τους έλεγχαν και για τον αφθώδη πυρετό έγκαιρα».

«Όταν εντοπίστηκε αυτός ο ιός, ήρθε στην Κύπρο αντιπροσωπεία της ΕΕ και μετέβηκαν στα κατεχόμενα και έγινε μάλιστα κοινή συνάντηση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων κτηνιάτρων με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» πρόσθεσε.

Τότε, συνέχισε «αποφασίστηκε και δόθηκαν από την ΕΕ 500 χιλιάδες εμβόλια για τον αφθώδη πυρετό», με τον κ. Χάμπα να διερωτάται «γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επέβαλλε και στους Τουρκοκύπριους το δικό της πρωτόκολλο». Λέει ακόμη πως δεν υπάρχει «μέχρι σήμερα κανένας θάνατος ζώου στα κατεχόμενα, αλλά παίρνουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ».

Η αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ, αναφέρεται στην ανακοίνωση «θα πρέπει να απαντήσει σε αυτό το μεγάλο ερώτημα, κλειδί στην όλη υπόθεση, γιατί δεν επέτρεψε στην Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρήσει από τον Δεκέμβρη του 2025 στον εμβολιασμό όλων των παραγωγικών ζώων που βρίσκονται στις περιοχές που είναι δίπλα από τα κατεχόμενα εδάφη μας».

Όλοι ως επιστήμονες στον τομέα τους, προστίθεται «γνώριζαν ότι ο αφθώδης πυρετός μεταδίδεται ακόμη και από τον αέρα, τους ανθρώπους και όμως δεν το έπραξαν» κάτι που χαρακτηρίζεται ως «μεγάλο σφάλμα».

Ο κ. Χάμπας ανέφερε ακόμα στον Επίτροπο πως «έχουν όλοι ευθύνη» και πως βρίσκεται στην Κύπρο για να συμβάλει «στην λύση του προβλήματος» εκφράζοντας ταυτόχρονα ευχαριστίες.

Ταυτόχρονα είπε πως «έγινε αυτό που έγινε, μας έφεραν τον ιό από την Τουρκία, διαμέσου των κατεχόμενων περιοχών. Δυστυχώς η αντιμετώπιση του δεν γίνεται στην βάση ότι η Κύπρος είναι ένας και μοναδικός ενιαίος χώρος στην κτηνοτροφία».