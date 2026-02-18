Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κατάθεση στο ΤΑΕ Λευκωσίας έδωσε ο Φαίδωνας Φαίδωνος

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για βιασμό – Κάνει λόγο για οργανωμένη επίθεση σε βάρος του

Στο ΤΑΕ Λευκωσίας μετέβη σήμερα ο Φαίδωνας Φαίδωνος, προκειμένου να δώσει κατάθεση στο πλαίσιο της διερεύνησης καταγγελίας γυναίκας, η οποία τον κατηγορεί για βιασμό που φέρεται να διαπράχθηκε προ ετών. Η καταγγελία αφορά τον τελούντα σε αργία δήμαρχο, με την καταγγέλλουσα να έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές, οι οποίες εδώ και ημέρες εξετάζουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φαίδωνος προσήλθε στην Αστυνομία συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, εκφράζοντας πρόθεση να καταθέσει ενώπιον των ανακριτών και γραπτώς στοιχεία που αφορούν την υπό διερεύνηση υπόθεση.

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα δημοσιεύματα, τις προηγούμενες ημέρες ενώπιον των ανακριτικών Αρχών κατέθεσαν διάφορα πρόσωπα, κυρίως από το περιβάλλον της καταγγέλλουσας, δίνοντας στοιχεία σε σχέση με την καταγγελία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία σε διαμέρισμα, το οποίο η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι είναι ο χώρος όπου τελέστηκε το καταγγελλόμενο αδίκημα.

Ο ίδιος ο κ. Φαίδωνος, μέσω γραπτών τοποθετήσεών του, απορρίπτει τις κατηγορίες και κάνει λόγο για οργανωμένη προσπάθεια σε βάρος του. «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη. Ούτε θεσμικά. Ούτε πολιτικά», αναφέρει χαρακτηριστικά στην τελευταία δημόσια δήλωσή του.

