Επανέρχεται ο Φαίδωνας Φαίδωνος: «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

Απάντηση στις καταγγελίες που διατυπώνονται σε βάρος του Δήμου Πάφου δίνει με δημόσια ανάρτησή του ο εν αργία δήμαρχος Πάφου, Φαίδων Φαίδωνος, κάνοντας λόγο για «οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης» και υποστηρίζοντας ότι τα πραγματικά δεδομένα διαστρεβλώνονται σκόπιμα.

Όπως αναφέρει, «όταν δεν πετυχαίνει η πρώτη κατασκευή, επιστρατεύεται η επόμενη», προσθέτοντας ότι «όταν μια κατηγορία δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, “ανακαλύπτεται” μια νέα». Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μια μεθοδευμένη πρακτική, όπου «όταν τα πραγματικά δεδομένα δεν εξυπηρετούν, επιχειρείται η αλλοίωσή τους».

Ο κ. Φαίδωνος επικαλείται ανάρτηση του Δήμου Πάφου ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2024, σημειώνοντας ότι ο Δήμος είναι «ο μοναδικός στην Κύπρο με εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις μέχρι και το 2023», ενώ, όπως τονίζει, «έχουν ήδη ολοκληρωθεί, υποβληθεί και αποσταλεί στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας οι εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις και για το 2024».

Στην ανάρτησή του υπογραμμίζει ότι ο Δήμος Πάφου παραμένει «ο μοναδικός Δήμος στην Κύπρο με εξελεγμένους λογαριασμούς μέχρι και το 2024», σε αντίθεση, όπως αναφέρει, με «τη συντριπτική πλειοψηφία των δήμων» όπου οι εκκρεμότητες φτάνουν «μέχρι και το 2016». «Αυτή είναι η αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι θόρυβος», τονίζει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρει ότι «η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια δεν ήταν ποτέ επικοινωνιακό τέχνασμα», αλλά βρίσκονται «στον πυρήνα της διοίκησης του Δήμου», κάτι που, όπως υποστηρίζει, «καταμαρτυρούν οι εξελεγμένοι λογαριασμοί, αποδεικνύουν τα οικονομικά και αναπτυξιακά αποτελέσματα και επιβεβαιώνει και η ευρωπαϊκή αναγνώριση» που έχει λάβει ο Δήμος.

Καταλήγοντας, ο εν αργία δήμαρχος διαμηνύει ότι «η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη, ούτε θεσμικά, ούτε πολιτικά».

