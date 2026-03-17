Στα ύψη η βενζίνη, επιστρέφει το αίτημα για επιδότηση - Όσα ανέφερε η Βιργινία Χρήστου του Συνδ. Καταναλωτών [ηχητικό]

Νέες αυξήσεις στα καύσιμα πιέζουν τα νοικοκυριά, με τον Σύνδεσμο Καταναλωτών να ζητά άμεση κρατική παρέμβαση, ενώ οι ανησυχίες μεταφέρονται πλέον και στο κόστος ενέργειας.

Αύξηση καταγράφεται στην τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων, η οποία ανήλθε στα 11,7 σεντ το λίτρο, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν ότι οι ανατιμήσεις θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, εντείνοντας τις πιέσεις στα νοικοκυριά και επαναφέροντας στο προσκήνιο την ανάγκη για κρατική παρέμβαση.

Στο ζήτημα αναφέρθηκε η Νομική Λειτουργός του Συνδέσμου Καταναλωτών Βιργινία Χρήστου, μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» του Ράδιο Πολίτης 107.6 και 97.6, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με την περίοδο Μαρτίου 2022, όταν το κράτος προχώρησε σε επιδότηση καυσίμων.

Όπως τόνισε, εκεί εντοπίζονται και οι μεγαλύτερες ανησυχίες, κυρίως σε ό,τι αφορά τα καύσιμα και κατ’ επέκταση την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, με τον Σύνδεσμο να ζητά άμεσα την επαναφορά της επιδότησης, την οποία χαρακτήρισε μονόδρομο για την προστασία των καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά τον αφθώδη πυρετό και τις επιπτώσεις στην αγορά, η κα Χρήστου ανέφερε ότι η Υπηρεσία δέχθηκε πληθώρα κλήσεων, ακόμη και από κτηνοτρόφους, υπογραμμίζοντας ότι δεν δόθηκε η απαιτούμενη σημασία από τις αρμόδιες Αρχές ώστε να αποφευχθεί η σημερινή κατάσταση.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για αυξήσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα ή κρέας, σημειώνοντας ότι η ανησυχία επικεντρώνεται κυρίως στην ενέργεια. Καταληκτικά κάλεσε το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του και να προχωρήσει σε μέτρα στήριξης, ώστε να περιοριστεί το αυξανόμενο κόστος ζωής και να προστατευθούν οι καταναλωτές.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση της Βιργινίας Χρήστου στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

 

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 17-03-2026

 

