Υπουργός Δικαιοσύνης για τις συλλήψεις δύο αστυνομικών: Προχωρά η κάθαρση στο Σώμα

Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν για διερευνώμενα περιστατικά επίθεσης και ξυλοδαρμού που φέρονται να σημειώθηκαν εκτός υπηρεσίας.

«Η κάθαρση στην Αστυνομία προχωρά μαζί με την αποτελεσματικότητά της ενάντια στο έγκλημα και τις παρανομίες. Έτσι ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Αστυνομία», αναφέρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, με αφορμή τη σύλληψη δύο μελών της Αστυνομίας, προσθέτοντας ότι οι υποθέσεις διερευνώνται με τη δέουσα σοβαρότητα από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη αστυφύλακας στη Λάρνακα για υπόθεση ξυλοδαρμού, καθώς και ειδικός αστυνομικός στην Πάφο για διερευνώμενο περιστατικό επίθεσης και ξυλοδαρμού, τα οποία φέρονται να σημειώθηκαν εκτός υπηρεσίας.

Αυτούσια η δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης

«Η κάθαρση στην Αστυνομία προχωρά μαζί με την αποτελεσματικότητά της ενάντια στο έγκλημα και τις παρανομίες. Έτσι ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Αστυνομία.» 

Σε σχέση με τη σύλληψη δύο μελών της Αστυνομίας, συγκεκριμένα αστυφύλακα στη Λάρνακα για υπόθεση ξυλοδαρμού και ειδικού αστυνομικού στην Πάφο για διερευνώμενο περιστατικό επίθεσης και ξυλοδαρμού, τα οποία φέρονται να σημειώθηκαν εκτός υπηρεσίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφέρει ότι οι υποθέσεις διερευνώνται με τη δέουσα σοβαρότητα από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Κώστας Φυτιρής επισημαίνει ότι η Πολιτεία παραμένει αποφασισμένη να προχωρήσει με συνέπεια τόσο στην ενίσχυση της πειθαρχίας και της λογοδοσίας, όσο και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας στον αγώνα κατά του εγκλήματος. 

Συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αρχές και την αποστολή του Σώματος δεν είναι ανεκτές και αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της νομιμότητας. 

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός συγχαίρει τα μέλη της Αστυνομίας που με τον ζήλο και το ενδιαφέρον τους έχουν επιτύχει το τελευταίο διάστημα ουσιαστικά πλήγματα κατά της παρανομίας και κάθε μορφής εγκληματικότητας και τονίζει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Αστυνομίας επιτελεί καθημερινά το έργο της με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και αίσθημα καθήκοντος. 

Η συνέπεια στην εφαρμογή της νομιμότητας και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών. 

