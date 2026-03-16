Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Ένταλμα σύλληψης εναντίον ειδικού αστυφύλακα για επίθεση σε χειριστή κινητής κάμερας φωτοεπισήμανσης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι Αρχές εναντίον ειδικού αστυφύλακα που υπηρετεί στην επαρχία Λεμεσού, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης σε χειριστή κινητής κάμερας φωτοεπισήμανσης και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε όχημα. Για την ίδια υπόθεση τελεί ήδη υπό κράτηση 37χρονος. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση σε  εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες σχετικά με περιστατικό επίθεσης εναντίον χειριστή κινητής κάμερας φωτοεπισήμανσης, καθώς και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε όχημα, με τις Αρχές να προχωρούν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον ειδικού αστυφύλακα που υπηρετεί στην επαρχία Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026, στον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Λεμεσού.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να σημειώθηκε επίθεση εναντίον του χειριστή της κινητής κάμερας φωτοεπισήμανσης, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές σε όχημα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι Αρχές προχώρησαν ήδη στη σύλληψη 37χρονου, ο οποίος τελεί υπό κράτηση για σκοπούς ανακρίσεων.

Παράλληλα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον ειδικού αστυφύλακα που υπηρετεί στην επαρχία Λεμεσού, με την Αστυνομία να συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα