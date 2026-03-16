Ένταλμα σύλληψης εναντίον ειδικού αστυφύλακα για επίθεση σε χειριστή κινητής κάμερας φωτοεπισήμανσης

Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι Αρχές εναντίον ειδικού αστυφύλακα που υπηρετεί στην επαρχία Λεμεσού, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης σε χειριστή κινητής κάμερας φωτοεπισήμανσης και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε όχημα. Για την ίδια υπόθεση τελεί ήδη υπό κράτηση 37χρονος.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026, στον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Λεμεσού.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να σημειώθηκε επίθεση εναντίον του χειριστή της κινητής κάμερας φωτοεπισήμανσης, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές σε όχημα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι Αρχές προχώρησαν ήδη στη σύλληψη 37χρονου, ο οποίος τελεί υπό κράτηση για σκοπούς ανακρίσεων.

Παράλληλα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον ειδικού αστυφύλακα που υπηρετεί στην επαρχία Λεμεσού, με την Αστυνομία να συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.