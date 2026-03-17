Πρύτανης ΤΕΠΑΚ: Έκπληξη για τον αποκλεισμό από τον σχεδιασμό της Λεμεσού

Την έκπληξη και απογοήτευση του εκφράζει ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, για μη πρόσκληση του Πανεπιστημίου στην πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι Δήμοι Λεμεσού, Αμαθούντας και Πολεμιδιών, για τον αστικό σχεδιασμό της πόλης, με τη συμβολή των Πανεπιστημίων Κύπρου και Frederick. Υπήρξε επίσημη πρόσκληση για τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου και δεν αποκλείουμε τη συμβολή άλλων ακαδημαϊκών ή επιστημονικών φορέων απαντούν, σε κοινή δήλωση τους, οι τρεις Δήμαρχοι.

Η ανακοίνωση των τριών Δημάρχων, Γιάννη Αρμεύτη, Κυριάκου Ξυδιά και Άντρου Θεοδώρου, εκδόθηκε με αφορμή σημερινή ανάρτηση του καθηγητή Ζαφείρη, στα ΜΚΔ, η οποία αναφέρεται στη χθεσινή παρουσίαση του έργου, ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, με ανάδοχο το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με τίτλο «Πρότυπος Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Βιώσιμης Κινητικότητας, Χωροταξικής και Πολεοδομικής Ανάπλασης και Ανάπτυξης του Δήμου Λεμεσού».

Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, αν και χαιρετίζει την κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία μιας σύγχρονης, βιώσιμης και ποιοτικής πόλης, εκφράζει «εύλογη έκπληξη και απογοήτευση», από το γεγονός ότι το ΤΕΠΑΚ «δεν έτυχε οποιασδήποτε επίσημης ενημέρωσης ούτε επίσημα κλήθηκε να συμβάλει ουσιαστικά σε μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία ως ισότιμος εταίρος, η οποία αφορά άμεσα την πανεπιστημιακή του κοινότητα και τον σχεδιασμό και την εξέλιξη της πόλης».

Το ΤΕΠΑΚ, προσθέτει, αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό που δραστηριοποιείται καθημερινά στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, με 4000 φοιτητές, ακαδημαϊκούς και εργαζομένους να ζουν και να εργάζονται στην καρδιά της πόλης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική της ανάπτυξη.

Παράλληλα, συνεχίζει, το Πανεπιστήμιο «διαθέτει σημαντική και διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία σε τομείς όπως η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η συγκοινωνιολογία και η κινητικότητα, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η καινοτομία και οι ψηφιακές εφαρμογές για τις πόλεις του μέλλοντος, στοιχεία που θα μπορούσαν να ηγηθούν με τις γνώσεις τους ενός ολοκληρωμένου και επιστημονικά τεκμηριωμένου σχεδιασμού».

Την ίδια ώρα, ο καθηγητής Ζαφείρης υποδεικνύει πως «τα όποια αποτελέσματα από το συγκεκριμένο έργο, που προφανώς επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη των υποδομών και των δραστηριοτήτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο κέντρο της πόλης, δεν μπορούν να θεωρούνται ότι θα έχουν κατ’ ανάγκην τη σύμφωνη γνώμη μας».

Τέλος, διαβεβαιώνει, στην ανάρτηση του, ότι το ΤΕΠΑΚ, παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει στο κέντρο της πόλης, «θα συνεχίσει, μέσα από τον στρατηγικό του σχεδιασμό και τις δικές του δράσεις, να εργάζεται συστηματικά για ζητήματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ποιότητας ζωής, καινοτομίας και κοινωνικής συνοχής στη Λεμεσό, όπως πρόσφατα ενημέρωσα γραπτώς το Δήμαρχο».

Απαντώντας στον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, οι τρεις Δήμαρχοι της Λεμεσού υπογραμμίζουν ότι «ενημερώθηκε επίσημα για τη συνέντευξη τύπου και έλαβε πρόσκληση», ενώ σημειώνουν πως «οι Δήμοι αναγνωρίζουν διαχρονικά τον καθοριστικό ρόλο του ΤΕΠΑΚ στην ανάπτυξη της πόλης, ιδιαίτερα στο ιστορικό της κέντρο, καθώς και τη συμβολή του στην ακαδημαϊκή γνώση, την καινοτομία και την κοινωνική ζωή».

Το συγκεκριμένο έργο, προσθέτουν, προέκυψε μέσα από καθορισμένες διαδικασίες και χρηματοδοτικά εργαλεία, με στόχο την ταχεία ωρίμανση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη βιώσιμη κινητικότητα και την πολεοδομική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Λεμεσού. «Η επιλογή του αναδόχου έγινε με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια και διαδικασίες, διασφαλίζοντας την επιστημονική επάρκεια και την ικανότητα υλοποίησης», συμπληρώνουν.

Παράλληλα τονίζουν ότι, «η υλοποίηση του έργου δεν αποκλείει, σε καμία περίπτωση, τη συμβολή άλλων ακαδημαϊκών και επιστημονικών φορέων» και πως «αντιθέτως, η επιτυχία ενός τόσο σημαντικού σχεδιασμού προϋποθέτει συνεργασία, διαβούλευση και ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων, περιλαμβανομένου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου».

Σημειώνουν ακόμη πως, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου προβλέπονται συνέργειες, τόσο με το ΤΕΠΑΚ όσο και με το Frederick University, ενώ ήδη πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους του ΤΕΠΑΚ, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά σε συναντήσεις αλλά και στις διαβουλεύσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα.

Ο τρεις Δήμαρχοι διαμηνύουν ότι παραμένουν ανοικτοί στην ενεργή συμβολή του ΤΕΠΑΚ, τόσο μέσω θεσμικού διαλόγου όσο και μέσω εξειδικευμένων επιστημονικών εισροών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο και κοινωνικά αποδεκτό.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Λεμεσού έχει ήδη προχωρήσει σε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ σε επιπρόσθετα έργα, όπως η συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων και Καλών Τεχνών με προϋπολογισμό περίπου €50.000 και συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας ERATOSTHENES για ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, με προϋπολογισμό €450.000.

«Η Λεμεσός χρειάζεται συναινέσεις και συνέργειες. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε- κυκλοφοριακές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές- απαιτούν ενότητα δυνάμεων και όχι αποσπασματικές προσεγγίσεις», συμπληρώνει η κοινή ανακοίνωση των Δημάρχων.

Τέλος, οι Δήμαρχοι Λεμεσού, Αμαθούντας και Πολεμιδιών, καλούν το ΤΕΠΑΚ να συμβάλει ενεργά και δημιουργικά σε αυτή τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί, προς όφελος της πόλης και των πολιτών της.

ΚΥΠΕ