Υπόθεση Φαίδωνος: Παραλήφθηκε υλικό από την αστυνομία για υπόθεση ξυλοδαρμού

Παραλήφθηκε από την Αστυνομία υλικό σε σχέση με την υπόθεση ξυλοδαρμού της συζύγου του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος.

Κληθείσα από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει δημοσίευμα του REPORTER ότι μέσω του παραδόθηκε υλικό σε σχέση με την υπόθεση ξυλοδαρμού, η Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, είπε ότι παραλήφθηκε και θα τύχει αξιολόγησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ