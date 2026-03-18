Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Η Νομική Υπηρεσία έκρινε ανεπαρκές το μαρτυρικό υλικό για την υπόθεση της συζύγου του Φαίδωνος

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η καταχώριση της υπόθεσης του φερόμενου βιασμού ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Η Νομική Υπηρεσία έκρινε ότι το μαρτυρικό υλικό που υπήρχε στον φάκελο της υπόθεσης ξυλοδαρμού της συζύγου του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος δεν ήταν ικανοποιητικό ώστε να παρουσιαστεί η υπόθεση στο Δικαστήριο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Μαρίνα Χριστοδουλίδου, Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, είπε ότι «μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης έρευνας ο φάκελος τέθηκε ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία έκρινε ότι το μαρτυρικό υλικό που υπήρχε δεν ήταν ικανοποιητικό ώστε να παρουσιαστεί η υπόθεση στο Δικαστήριο».

Σε ό,τι αφορά δημοσιεύματα και κατά πόσον η Αστυνομία έχει στην κατοχή της το υλικό, η κ. Χριστοδουλίδου δήλωσε πως έχουν δοθεί οδηγίες για να παραληφθεί το υλικό και να αξιολογηθεί.

Σε σχέση με την κατ’ ισχυρισμό υπόθεση βιασμού, η κ. Χριστοδουλίδου ανέφερε πως αναμένεται η καταχώριση της υπόθεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού τις επόμενες ημέρες.

Ερωτηθείσα για τις κατηγορίες που φέρεται να αντιμετωπίζει ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου η κ. Χριστοδουλίδου είπε πως δεν θα αναφερθεί σε αυτές, καθώς ακόμη δεν έχει κατηγορηθεί.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες που έγιναν από επιχειρηματία και από το φερόμενο θύμα.

Σημειώνεται πως η ενοχή ή η αθωότητα ενός προσώπου κρίνεται ενώπιον Δικαστηρίου και για όλους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το Δικαστήριο.

 

Tags

ΠΑΦΟΣΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΦΑΙΔΩΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

