Η Νομική Υπηρεσία έκρινε ανεπαρκές το μαρτυρικό υλικό για την υπόθεση της συζύγου του Φαίδωνος

Η Νομική Υπηρεσία έκρινε ότι το μαρτυρικό υλικό που υπήρχε στον φάκελο της υπόθεσης ξυλοδαρμού της συζύγου του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος δεν ήταν ικανοποιητικό ώστε να παρουσιαστεί η υπόθεση στο Δικαστήριο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Μαρίνα Χριστοδουλίδου, Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, είπε ότι «μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης έρευνας ο φάκελος τέθηκε ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία έκρινε ότι το μαρτυρικό υλικό που υπήρχε δεν ήταν ικανοποιητικό ώστε να παρουσιαστεί η υπόθεση στο Δικαστήριο».

Σε ό,τι αφορά δημοσιεύματα και κατά πόσον η Αστυνομία έχει στην κατοχή της το υλικό, η κ. Χριστοδουλίδου δήλωσε πως έχουν δοθεί οδηγίες για να παραληφθεί το υλικό και να αξιολογηθεί.

Σε σχέση με την κατ’ ισχυρισμό υπόθεση βιασμού, η κ. Χριστοδουλίδου ανέφερε πως αναμένεται η καταχώριση της υπόθεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού τις επόμενες ημέρες.

Ερωτηθείσα για τις κατηγορίες που φέρεται να αντιμετωπίζει ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου η κ. Χριστοδουλίδου είπε πως δεν θα αναφερθεί σε αυτές, καθώς ακόμη δεν έχει κατηγορηθεί.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες που έγιναν από επιχειρηματία και από το φερόμενο θύμα.

Σημειώνεται πως η ενοχή ή η αθωότητα ενός προσώπου κρίνεται ενώπιον Δικαστηρίου και για όλους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το Δικαστήριο.