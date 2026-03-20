Υπόθεση σφετερισμού: Παραμένει στη φυλακή η Γερμανίδα

Την ίδια κατάληξη με τα προηγούμενα, είχε το νέο αίτημα να αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, που υπέβαλε η Ewa Isabella Kunzel, η οποία παραμένει υπόδικη για υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών.

Χθες το Κακουργιοδικείο στη Λευκωσία ανακοίνωσε την απόφαση του στο νέο αίτημα της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας. Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει συνολικά 46 κατηγορίες, που αφορούν στη δόλια συναλλαγή σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον, στην παράνομη χρήση ακινήτων χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών και στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Διατηρούσε εταιρεία στη Γερμανία που ασχολείτο με αγοραπωλησίες ακινήτων και μεταξύ άλλων διαφήμιζε ακίνητα στα κατεχόμενα, ενώ και η ίδια φέρεται να αγόρασε ακίνητο στα κατεχόμενα.

Μέσω του δικηγόρου της, η κατηγορούμενη είχε καταθέσει και σε άλλα στάδια της διαδικασίας αιτήματα για να αφεθεί ελεύθερη με όρους, χωρίς να εγκριθούν από το δικαστήριο.

Σε σχέση με το τελευταίο αίτημα, όπως ανέφερε ο δικηγόρος της Σωτήρης Αργυρού, βασίστηκε στην επιμήκυνση του χρόνου κράτησης. Περαιτέρω ο κ. Αργυρού αναφέρθηκε σε υπέρμετρο χρόνο κράτησης, σε εμπόδια στην προετοιμασία της υπεράσπισης και τις συνθήκες κράτησης που επικρατούν στις Κεντρικές Φυλακές, όπου κρατείται η κατηγορούμενη. Επανέλαβε επίσης ότι η κατηγορούμενη κρατείται εδώ και 22 μήνες και υπάρχει ο κίνδυνος το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει στη φυλακή, να είναι μεγαλύτερο από την πιθανή ποινή που θα επιβληθεί, σε περίπτωση καταδίκης. Για τους λόγους καθυστέρησης, ο συνήγορος υπεράσπισης επικαλέστηκε την προσθήκη 20 μαρτύρων κατηγορίας και ότι το ογκοδέστατο μαρτυρικό υλικό βρίσκεται σε διαδικασία μετάφρασης.

Η καταγγελία

Σε σχέση με τις συνθήκες κράτησής της, η κατηγορούμενη κατήγγειλε ότι στις 27 Ιουνίου του 2025, εντόπισε στο φαγητό της «ψημένο κεφάλι ποντικιού». Υποστήριξε επίσης ότι, μετά την καταγγελία της, δέχθηκε πιέσεις από αξιωματικό των φυλακών να μην ενημερώσει τον δικηγόρο της. Με βάση την καταγγελία της, η υπεράσπιση έθεσε ζήτημα για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση της κατηγορούμενης στις Φυλακές.

Το δικαστήριο στην απόφασή του, αναφέρεται και στο συγκεκριμένο περιστατικό, τονίζοντας ότι η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Αναφέρει επίσης ότι μετά τον έλεγχο του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στις Φυλακές, υπήρχε πρόθεση λήψης κατάθεσης, η οποία καθυστέρησε λόγω απουσίας του συνηγόρου στο εξωτερικό, ενώ ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες με κατάθεση στο ΤΑΕ Λευκωσίας. Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι το περιστατικό «τυγχάνει της δέουσας διερεύνησης», απορρίπτοντας ουσιαστικά τον ισχυρισμό περί συγκάλυψης ή αδράνειας.

Για τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διάρκεια κράτησης της κατηγορούμενης, το δικαστήριο στην απόφασή του, διευκρίνισε ότι το κάθε ζήτημα εξετάζεται κατά περίπτωση. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι, «δεδομένης της σοβαρότητας των κατηγοριών, με μέγιστη ποινή έως 14 έτη φυλάκισης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων, δεν διαπιστώνεται υπέρμετρος χρόνος ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση». Συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία, το Κακουργιοδικείο κατέληξε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για διαφοροποίηση της προηγούμενης απόφασης κράτησης.

Μετά τη χθεσινή εξέλιξη, η Ewa Isabella Kunzel θα συνεχίσει να κρατείται ως υπόδικη στις Κεντρικές Φυλακές, ενώ η επόμενη δικάσιμος είναι ορισμένη για σήμερα, με την εξέταση νέου μάρτυρα κατηγορίας.

Αναβολή για τον Ουκρανό

Στο μεταξύ χθες ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία, ήταν ορισμένη η ακροαματική διαδικασία και άλλης υπόθεσης σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Σ’ αυτή την υπόθεση κατηγορούμενος είναι ο Ουκρανός Κτηματομεσίτης Denys Pohodin. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει συνολικά 36 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στη διαφήμιση για πώληση οικιστικών μονάδων που ανεγέρθηκαν παράνομα σε ελληνοκυπριακές περιουσίες στην Αμμόχωστο και στην Κερύνεια, χωρίς τη συγκατάθεση των νόμιμων ιδιοκτητών. Λόγω προσωπικού κωλύματος της Προέδρου του Κακουργιοδικείου, η υπόθεση αναβλήθηκε και ορίστηκε για τις 20 Απριλίου.