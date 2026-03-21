«Κίνδυνος διασποράς»: Προειδοποιούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τη σημερινή κινητοποίηση - Τι ισχύει για δειγματοληψίες

Διευκρινίσεις δίνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σχετικά με αναφορές που κυκλοφορούν για τους ελέγχους και τις δειγματοληψίες στο πλαίσιο αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού, αλλά και για τη σημερινή κινητοποίηση κτηνοτρόφων.

Σε ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού προσώπων αυξάνει τον κίνδυνο διασποράς του ιού, καλώντας σε υπευθυνότητα και συνεργασία για τον περιορισμό της νόσου.

Όπως τονίζουν, οι έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται τυχαία, αλλά στοχεύουν στον εντοπισμό πιθανών μετακινήσεων ζώων που σχετίζονται με επιβεβαιωμένα κρούσματα, με στόχο την προστασία των κοπαδιών.

Αυτούσια η ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θέλουν να ξεκαθαρίσουν ορισμένα σημεία σχετικά με τις πρόσφατες ανησυχίες και τη σημερινή κινητοποίηση η οποία, λόγω της συνάθροισης κτηνοτρόφων, αυξάνει κατακόρυφα την διασπορά του ιού. Στόχος είναι να υπάρχει σωστή ενημέρωση και συνεργασία, ώστε όλοι – κτηνοτρόφοι και κτηνίατροι – να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό.

Γιατί γίνονται οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες

Οι έλεγχοι δεν γίνονται τυχαία ούτε χωρίς λόγο. Στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανές διακινήσεις ζώων που μπορεί να σχετίζονται με επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτό βοηθά να προστατευτούν τα κοπάδια και να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον χρόνο ελέγχων και δειγματοληψιών.

Τι δείχνουν οι εργαστηριακές εξετάσεις

Οι εξετάσεις εντοπίζουν αντισώματα του ιού. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι κτηνοτρόφοι ότι τα αντισώματα από το εμβόλιο δεν θεωρούνται θετικό κρούσμα. Οι κτηνίατροι μπορούν να ξεχωρίσουν τα εμβολιακά αντισώματα από αυτά που προέρχονται από πραγματική μόλυνση.

Πληροφόρηση και επικοινωνία

Για να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις και συνωστισμός, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερώσει όλους τους κτηνοτρόφους από τις 15 Δεκεμβρίου με διάχυση ενημερωτικού υλικού, sms κτλ.

Επιπλέον, θυμίζουμε ότι λειτουργούν 24/7 τηλεφωνικές γραμμές σε κάθε επαρχία, ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί να ζητήσει βοήθεια ή διευκρινίσεις στα ακόλουθα τηλέφωνα: 22805241, 25819512, 24821275, 24824555, 26821260.

Δικαίωμα πρόσβασης των κτηνιάτρων

Με βάση τη νομοθεσία, οι κτηνίατροι έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται σε χώρους όπου υπάρχουν ζώα, για να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους. Αυτό δεν γίνεται για να δυσκολέψουν τους κτηνοτρόφους, αλλά για να προστατευτεί ολόκληρος ο κλάδος.

Υποχρεώσεις και συνέπειες

Οι κτηνίατροι δεν επιδιώκουν να τιμωρήσουν κανέναν. Ωστόσο, η νομοθεσία προβλέπει ότι αν κάποιος εμποδίσει ή δεν συμμορφωθεί με τις διαδικασίες, μπορεί να χάσει δικαιώματα αποζημίωσης και να επιβληθεί πρόστιμο έως €5000.

Η συμμόρφωση προστατεύει και τον ίδιο τον κτηνοτρόφο.

Η σημασία της συνεργασίας

Η κρίση μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με συνεργασία. Όσο γρηγορότερα ακολουθήσουμε τα πρωτόκολλα, τόσο συντομότερα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα.

Οι κτηνίατροι και οι κτηνοτρόφοι δεν είναι αντίπαλοι αλλά σύμμαχοι στην ίδια πλευρά: θέλουμε υγιή ζώα, ασφαλή παραγωγή για την ευημερία και σταθερότητα του κλάδου.

Σήμερα ομάδες κτηνοτρόφων έχουν προγραμματίσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που κυκλοφόρησε χθες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, το σημείο συγκέντρωσης θα είναι το ΓΣΠ, στις 10 το πρωί. Όπως σημειώνεται, κινητοποιούνται σε μία προσπάθεια να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για τις θανατώσεις των ασυμπτωματικών ζώων, για τις δειγματοληψίες που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν οι λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε εμβολιασμένα ζώα, ενώ ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις για τις αποζημιώσεις τους.