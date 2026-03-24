Βροχές, καταιγίδες και χιόνια μέχρι την Πέμπτη – Πότε βελτιώνεται ο καιρός

Χαμηλή πίεση και ασταθείς καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να επηρεάζουν την Κύπρο, με το σκηνικό να παραμένει χειμωνιάτικο μέχρι και την Πέμπτη. Τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανό χαλάζι αναμένονται σε αρκετές περιοχές, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους προβλέπεται χιόνι ή χιονόνερο, με τη βελτίωση να έρχεται αργά την Πέμπτη και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο την Παρασκευή.

Αναλυτικά ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

Σήμερα αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Σταδιακά όμως και κυρίως κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα βόρεια. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα, κυρίως σε παράλιες περιοχές και αργότερα και σε περιοχές των ορεινών. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στον ένα βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, ενώ αργότερα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα βόρεια. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ θα επικρατούν ενισχυμένοι δυτικοί άνεμοι.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Παρασκευή αναμένεται μικρή άνοδος.

Το ύψος του χιονιού στη χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 25 εκατοστά.