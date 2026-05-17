Στο στόχαστρο του Ιράν υποθαλάσσια καλώδια του Ορμούζ - Πώς θα επηρέαζε από τράπεζες έως τηλεργασία

Με «πυξίδα» τον πόλεμο «νεύρων» στα Στενά του Ορμούζ και τον αποκλεισμό που έφερε μεγάλες αναταραχές στην αγορά πετρελαίου, το Ιράν στρέφεται πλέον σε μία από τις κρυφές αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας: Τα υποθαλάσσια καλώδια κάτω από την πλωτή οδό που μεταφέρουν τεράστια διαδικτυακή και χρηματοοικονομική κίνηση μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού Κόλπου.

Η Τεχεράνη, σύμφωνα με το CNNi θα επιβάλει τέλη στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για τη χρήση των υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου που βρίσκονται κάτω από τα Στενά του Ορμούζ. Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, οι νομοθετικές Αρχές συζήτησαν ένα αρχικό σχέδιο στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται τα υποθαλάσσια καλώδια που συνδέουν τις αραβικές χώρες με την Ευρώπη και την Ασία.

«Θα επιβάλουμε τέλη στα καλώδια του διαδικτύου» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Εμπραχίμ Ζολφαγάρι την περασμένη εβδομάδα. Μέσα ενημέρωσης του Ιράν που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης ανέφεραν ότι το σχέδιο της Τεχεράνης να αποκομίσει έσοδα από το πέρασμα θα απαιτούσε από εταιρείες όπως η Google, η Microsoft, η Meta και η Amazon να συμμορφώνονται με την ιρανική νομοθεσία, ενώ οι εταιρείες υποθαλάσσιων καλωδίων θα υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη για τη διέλευση καλωδίων, με τα δικαιώματα επισκευής και συντήρησης να δίνονται αποκλειστικά σε ιρανικές εταιρείες.

Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες έχουν επενδύσει στα καλώδια που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο, αλλά δεν είναι σαφές εάν αυτά τα καλώδια διασχίζουν τα ιρανικά ύδατα.

Βέβαια, παραμένει άγνωστο πώς το καθεστώς θα μπορούσε να αναγκάσει τους τεχνολογικούς γίγαντες να συμμορφωθούν, καθώς τους απαγορεύεται να πραγματοποιούν πληρωμές στο Ιράν λόγω αυστηρών κυρώσεων των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, οι ίδιες οι εταιρείες μπορεί να θεωρήσουν τις δηλώσεις του Ιράν ως μπλόφα παρά ως σοβαρή πολιτική.

Ωστόσο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν μεταδώσει προειδοποιήσεις για προβλήματα σε καλώδια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επένδυση τρισεκατομμυρίων δολαρίων στην παγκόσμια μετάδοση δεδομένων και να επηρεάσουν την παγκόσμια σύνδεση στο διαδίκτυο.

Ισχυρά «όπλα» πέρα ​​από τη στρατιωτική ισχύ

Καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ξαναρχίσει μετά την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα, το Ιράν δείχνει ότι έχει στη διάθεσή του ισχυρά «όπλα» πέρα ​​από τη στρατιωτική ισχύ.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία των Στενών του Ορμούζ πέρα ​​από τις εξαγωγές ενέργειας, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να μετατρέψει τη γεωγραφική της επιρροή σε μακροπρόθεσμη οικονομική και στρατηγική ισχύ.

Πώς θα επηρέαζε τραπεζικά συστήματα, τηλεργασία και... gaming

Τα υποθαλάσσια καλώδια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας συνδεσιμότητας, μεταφέροντας την πλειοψηφία της παγκόσμιας κίνησης διαδικτύου και δεδομένων.

Η στοχοποίησή τους δεν θα επηρέαζε μόνο την ταχύτητα του διαδικτύου, θα απειλούσε τη λειτουργικότητα των τραπεζικών συστημάτων, των στρατιωτικών επικοινωνιών και της υποδομής cloud της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι και της τηλεργασίας, του online gaming και των υπηρεσιών streaming.

Οι στοχευμένες αυτές κινήσεις του Ιράν αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής για να επιδείξει την μόχλευσή του στα Στενά του Ορμούζ και να διασφαλίσει την επιβίωση του, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο για την Ισλαμική Δημοκρατία σε αυτόν τον πόλεμο, όπως δήλωσε η επικεφαλής Μέσης Ανατολής στο Bloomberg Economics Ντίνα Εσφαντιαρί.

«Στόχος είναι να επιβάλει ένα τόσο υψηλό κόστος στην παγκόσμια οικονομία που κανείς δεν θα τολμήσει να επιτεθεί ξανά στο Ιράν» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ποια καλώδια διέρχονται από ιρανικά χωρικά ύδατα

Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχονται αρκετά μεγάλα διηπειρωτικά υποθαλάσσια καλώδια. Λόγω των μακροχρόνιων κινδύνων ασφαλείας με το Ιράν, οι διεθνείς φορείς εκμετάλλευσης έχουν σκόπιμα αποφύγει τα ιρανικά ύδατα, συγκεντρώνοντας αντ' αυτού την πλειονότητα των καλωδίων σε μια στενή ζώνη κατά μήκος της πλευράς του Ομάν, όπως δήλωσε ο ανώτερος ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο Habtoor με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μοστάφα Αχμέντ.

Ωστόσο, δύο από αυτά τα καλώδια, το Falcon και το Gulf Bridge International (GBI), διέρχονται από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, δήλωσε ο διευθυντής έρευνας της εταιρείας έρευνας τηλεπικοινωνιών, TeleGeography, Άλαν Μόλντιν.

Το Ιράν δεν έχει δηλώσει ρητά ότι θα σαμποτάρει τα καλώδια, αλλά έχει επανειλημμένα δηλώσει μέσω αξιωματούχων, νομοθετών και κρατικών μέσων ενημέρωσης την πρόθεσή του να τιμωρήσει τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή. Φαίνεται να είναι η τελευταία τεχνική ασύμμετρου πολέμου που επινόησε το κράτος για να απαντήσει στους γείτονές του.

Οπλισμένο με δύτες μάχης, μικρά υποβρύχια και υποβρύχια drones, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) θέτει σε κίνδυνο τα υποβρύχια καλώδια, όπως δήλωσε ο Αχμέντ, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει μια «ψηφιακή καταστροφή» σε διάφορες ηπείρους.

Οι χώρες που θα βρεθούν αντιμέτωπες με τα μεγαλύτερα προβλήματα

Οι γείτονες του Ιράν στην άλλη άκρη του Περσικού Κόλπου θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σοβαρές διακοπές στη σύνδεση στο διαδίκτυο, με πιθανό αντίκτυπο στις κρίσιμες εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και στις τραπεζικές συναλλαγές.

Και στην Ινδία, όμως, μεγάλο ποσοστό της διαδικτυακής της κίνησης θα μπορούσε να επηρεαστεί, απειλώντας την τεράστια βιομηχανία εξωτερικής ανάθεσης με απώλειες δισεκατομμυρίων, σύμφωνα με τον Αχμέντ.

Τα Στενά αποτελούν επίσης βασικό ψηφιακό διάδρομο μεταξύ ασιατικών κόμβων δεδομένων, όπως η Σιγκαπούρη, και ορισμένων σταθμών προσγείωσης καλωδίων στην Ευρώπη, δήλωσε ο Αχμέντ.

Οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε επίσης να επιβραδύνει το χρηματοοικονομικό εμπόριο και τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, ενώ τμήματα της Ανατολικής Αφρικής θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν διακοπές στο διαδίκτυο.

Ποια είναι σήμερα η σημασία των υποθαλάσσιων καλωδίων; Μία μόνο οπτική ίνα στα σύγχρονα υποβρύχια καλώδια μπορεί να μεταφέρει δεδομένα που ισούνται με περίπου 150 εκατομμύρια ταυτόχρονες τηλεφωνικές κλήσεις με την ταχύτητα του φωτός, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας Καλωδίων.

Με το «βλέμμα» στη Διώρυγα του Σουέζ

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει πως η πρόταση για επιβολή τελών στα υποθαλάσσια καλώδια που διέρχονται από τα ύδατά του ως συμβατή με το διεθνές δίκαιο, επικαλούμενη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) του 1982, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις που διέπουν τα υποθαλάσσια καλώδια.

Το Ιράν έχει υπογράψει αλλά δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση, ωστόσο θεωρείται από τη νομική κοινότητα δεσμευτική βάσει του εθιμικού διεθνούς δικαίου. Το άρθρο 79 της UNCLOS ορίζει ότι τα παράκτια κράτη έχουν το δικαίωμα να θεσπίζουν όρους για την είσοδο καλωδίων ή αγωγών στην επικράτειά τους ή στα χωρικά τους ύδατα.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν επικαλεστεί την Αίγυπτο ως ένα παράδειγμα που έχει υιοθετηθεί ένα αντίστοιχο μέτρο. Το Κάιρο έχει αξιοποιήσει τη στρατηγική θέση της Διώρυγας του Σουέζ για να φιλοξενήσει πολλά υποθαλάσσια καλώδια που συνδέουν την Ευρώπη και την Ασία, αποφέροντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε τέλη διαμετακόμισης και αδειοδότησης.

Η Διώρυγα του Σουέζ, ωστόσο, είναι μια τεχνητή πλωτή οδός που διασχίζει το αιγυπτιακό έδαφος, ενώ τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα φυσικό στενό που διέπεται από διαφορετικό νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με ειδικούς.

