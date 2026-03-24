Αγίος Σωζόμενος: 30χρονος προσπάθησε να περάσει με διπλοκάμπινο 100 κιλά πιπεριές από τα κατεχόμενα

Στην κατάσχεση 100 κιλών πιπεριών με προέλευση τις κατεχόμενες περιοχές από μη εγκεκριμένο σημείο διέλευσης στην περιοχή Αγίου Σωζόμενου προχώρησε τη Δευτέρα το Τμήμα Τελωνείων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα το Τμήμα Τελωνείων, στις 23 Μαρτίου 2026 μέλη της Μονάδας Λαθροθηρίας και Επιτήρησης της Πράσινης Γραμμής της Αστυνομίας εντόπισαν διπλοκάμπινο όχημα με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής, το οποίο οδηγούσε 30χρονος, να διέρχεται από τις κατεχόμενες περιοχές από μη εγκεκριμένο σημείο διέλευσης στην περιοχή Αγίου Σωζόμενου.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος διαπίστωσαν ότι στο πίσω μέρος μετέφερε μεγάλη ποσότητα εμπορευμάτων, οπότε το οδήγησαν στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού και άμεσα κάλεσαν λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων για να αναλάβουν την υπόθεση λόγω αρμοδιότητας.

Οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων που ανέλαβαν την υπόθεση διαπίστωσαν ότι στο εν λόγω όχημα μεταφέρονταν 100 κιλά πράσινων πιπεριών με άγνωστη προέλευση, τα οποία κατάσχεσαν για διπλή παράβαση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, δηλάδή διάβαση από μη εγκεκριμένο σημείο διέλευσης και μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς τις απαιτούμενες διατυπώσεις.

Κατασχέθηκε επίσης το όχημα ως το μέσο μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Λίγο αργότερα ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτό το αίτημα του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €2.000 πλέον €500 για την απόδοση του οχήματος.

Το όχημα και τα εμπορεύματα παρέμειναν προσωρινά στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού για την διαδικασία απολύμανσης τους. Τα εμπορεύματα θα παραληφθούν από το Τμήμα Τελωνείων προς καταστροφή.