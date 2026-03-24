Νέο θετικό κρούσμα αφθώδους πυρετού - Στις 46 οι μολυσμένες μονάδες

Νέο θετικό κρούσμα αφθώδους πυρετού ανακοίνωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στην περιοχή της Δρομολαξιάς, εντός της ήδη μολυσμένης ζώνης.

Μετά από αυτή την εξέλιξη οι μολυσμένες μονάδες ανήρθαν στις 46, στις μολυσμένες ζώνες Λάρνακας (43 μονάδες) και Λευκωσίας (3 σε Δάλι και Γέρι).

Μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί γύρω στις 23.000 αιγοπρόβατα, για τα οποία οι θανατώσεις συνεχίζονται και σήμερα, συκεκριμένα στην Ορόκλινη, και 1.712 βοοειδή.

Την ίδια ώρα εκκρεμούν οι θανατώσεις για γύρω στις 4.000 αιγοπρόβατα και 30 βοοειδή, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ανώτερη κτηνιατρική λειτουργό, Σωτηρία Γεωργιάδου. Σε αυτό το σημείο διευκρίνισε ότι ενδεχομένως να αυξηθεί ο αριθμός των θανατώσεων για τα αιγοπρόβατα, ανάλογα με τον εντοπισμό των νεαρών και των γεννήσεων στις μονάδες.

Μέχρι στιγμής έχει εμβολιαστεί το 98% του πληθυσμού των βοοειδών και το 72% των αιγοπροβάτων. Συγχρόνως προχωρά τάχιστα ο δεύτερος εμβολιασμός. Έχοντας ξεκινήσει στην επαρχία Λάρνακας, έφτασε μέχρι στιγμής στο 23% του πληθυσμού των βοοειδών και 2,6% των αιγοπροβάτων.

Συνεχίζονται οι δειγματοληψίες, ιχνηλατήσεις και εργαστηριακές εξετάσεις. Νέα αποτελέσματα αναμένονται αργότερα σήμερα.

Παράνομες μετακινήσεις

Για τις παράνομες μετακινήσεις ζώων είπε ότι ισχύουν τα δεδομένα των προηγούμενων ημερών για τις τέσσερις υποθέσεις. Συγκεκριμένα, ένα κοπάδι βοοειδών αφορά περίπτωση στα Λιβάδια με μολυσμένες αγελάδες σε ένα παράνομο υποστατικό. Άλλη περίπτωση αφορά ζώα που εντοπίστηκαν στο Γέρι και έχουν ήδη θανατωθεί.

Υπάρχουν επίσης δύο ακόμη περιπτώσεις σε Τσέρι-Λακατάμια και Ποταμιά, από όπου έχουν ληφθεί δείγματα από ζώα, ενώ έχουν δοθεί καταθέσεις για τη διερεύνηση της προέλευσης των ζώων.

Σε σχέση με την υπόθεση Τσερίου – Λακατάμιας η κα Γεωργιάδου ανέφερε ότι τα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι αρνητικά, ενώ για την Ποταμιά ακόμα να βγουν τα αποτελέσματα. Αν στην πορεία τεκμηριωθεί κάτι, θα στοιχειοθετηθεί υπόθεση, τόνισε.

Πιο κύρια η μηχανική μετάδοση

Αναφερόμενη στους τρόπους μετάδοσης του ιού, ανέφερε ότι δεν είναι τόσο εύκολη η μετάδοση μέσω του αέρα, για να τονίσει ότι η πιο κύρια μετάδοση είναι η μηχανική, δηλαδή με έμμεσο μεταφορέα, όπως οχήματα, υποδήματα, ρουχισμός, άλλα αντικείμενα και τροφές. Κοντολογίς, όλα όσα μπορούν να εξαχθούν από μία κτηνοτροφική μονάδα.