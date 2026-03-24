Ιστορική απόφαση στη Λεμεσό: Πρώτη καταδίκη για υλικό κακοποίησης ανηλίκων μέσω AI

Το Δικαστήριο Λεμεσού προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα σε καταδίκη, κατόπιν παραδοχής, δύο νεαρών προσώπων για αδικήματα που σχετίζονται με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI). Πρόκειται για την πρώτη καταδίκη που εκδίδεται από Δικαστήριο της Δημοκρατίας για τέτοιας φύσεως αδικήματα, τα οποία διαπράττονται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Στην απόφασή του το Δικαστήριο, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα τέτοιων αδικημάτων, σημείωσε ότι αυτά παρουσιάζουν ανησυχητική έξαρση και έχουν εξελιχθεί σε πρωτοφανή μάστιγα. «Τα δικαστήρια, ως φρουροί της νομιμότητας και της ευταξίας, οφείλουν να διαφυλάξουν και να διασφαλίσουν την πιστή εφαρμογή του Νόμου […] για το συμφέρον της κοινωνίας», επισημαίνει το Δικαστήριο σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι «επέλεξαν να δράσουν σε βάρος προσώπων που ουδέποτε φαίνεται να τους ενόχλησαν ή άλλως πως προκάλεσαν για να επιδείξουν τέτοια αναίσχυντη συμπεριφορά, και η όλη συμπεριφορά τους δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως επιεικώς απαράδεχτη, αντικοινωνική και άκρως εγωιστική. Και το γεγονός αυτό επιδρά επιβαρυντικά στην ποινική τους ευθύνη.»

Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν διάφορες ποινές φυλάκισης με αναστολή, εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας τους. Το Δικαστήριο προχώρησε επίσης στην έκδοση διαταγμάτων «για να καταστεί πιο πρόσφορη η επίτευξη του στόχου της αναμόρφωσης των κατηγορουμένων και στην προσπάθεια μας [σ.σ. των Δικαστηρίων] να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση», αναφέρει.

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπορούν να δημοσιευτούν, καθότι η διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών λόγω της φύσης της υπόθεσης.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η κα Νάντια Κόλιαρου, Δικηγόρος της Δημοκρατίας.