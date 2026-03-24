Πτήση τουρκικού F-16 πάνω από τη Λευκωσία - Τι γράφει ο τ/κ Τύπος (βίντεο)

Τουλάχιστον ένα από τα τουρκικά F-16 που σταθμεύουν στο παράνομο αεροδρόμιο Ercan παρατηρήθηκε να απογειώνεται και να πετάει προς τα βόρεια του νησιού, σύμφωνα με δημοσίευμα του τ/κ ιστόστοπου Yeni Duzen.

Στρατιωτικές πηγές που μίλησαν στη σελίδα δήλωσαν ότι «δεν υπάρχει καμία έκτακτη κατάσταση», προστίθεται στο δημοσιεύμα.

Δεν είναι ακόμη γνωστό για ποιο σκοπό απογειώθηκε το μαχητικό αεροσκάφος που εντοπίστηκε στον ουρανό πάνω από τη Λευκωσία, το οποίο θεάθηκε και από τις ελεύθερες περιοχές.

