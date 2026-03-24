Σειρά προτάσεων νόμου για εξόφληση των οφειλών προς το ΤΚΑ

Άρχισε την Τρίτη στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής η συζήτηση επί της αρχής του κυβερνητικού νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών και συγκεκριμένα την αποπληρωμή των οφειλών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) με δόσεις, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις 48.

Ενώπιον της Επιτροπής, η οποία θα συνεχίσει τη συζήτηση την επόμενη Τρίτη, κατατέθηκαν επίσης σειρά προτάσεων νόμου από βουλευτές σε σχέση με τον αριθμό των ισόποσων μηνιαίων δόσεων για εξόφληση των οφειλών προς το ΤΚΑ.

Συγκεκριμένα, η πρόταση νόμου του Προέδρου του ΕΛΑΜ Χρίστου Χρίστου και των βουλευτών του κόμματος Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου και του ανεξάρτητου βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους προβλέπει την αύξηση του ανώτατου αριθμού των ισόποσων μηνιαίων δόσεων για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών, από 54, που προέβλεπε το προηγούμενο σχέδιο, στις 120.

Η πρόταση νόμου των βουλευτών του ΔΗΚΟ Ζαχαρία Κουλία, Πανίκου Λεωνίδου και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, του μεμονωμένου σοσιαλιστή βουλευτή Κωστή Ευσταθίου και του Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρου Παπαδούρη προβλέπει την αύξηση του ανώτατου αριθμού των ισόποσων μηνιαίων δόσεων για εξόφληση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000), από 54, που προέβλεπε το προηγούμενο σχέδιο, στις 120.

Επίσης, πρόταση νόμου του βουλευτή της ΔΗΠΑ Αλέκου Τρυφωνίδη προβλέπει την αύξηση του ανώτατου αριθμού των ισόποσων μηνιαίων δόσεων για εξόφληση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών, από 54, που προέβλεπε το προηγούμενο σχέδιο, σε 100, όταν οι εν λόγω ληξιπρόθεσμες κοινωνικές εισφορές υπερβαίνουν το ποσό των €30.000.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους είπε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο που έχει αποστείλει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με την επαναφορά του σχεδίου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές «δεν έχει πλήρως τα πλεονεκτήματα των προηγούμενων σχεδίων, τα οποία είχαν κάποια έκπτωση σε ό,τι αφορά τις επιβαρύνσεις που υπήρχαν στις καθυστερημένες οφειλές».

Παρόλα αυτά, όπως είπε, «διατηρεί αρκετά πλεονεκτήματα, τα οποία θεωρούμε ότι δίνουν την ευχέρεια σε αρκετούς ασφαλιζόμενους πολίτες στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είτε αυτοεργοδοτούμενους είτε εργοδότες, στο να μπορέσουν να διευθετήσουν τις καθυστερημένες οφειλές τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε 48 μήνες, δίνοντας παράλληλα το δικαίωμα στον Γενικό Εισαγγελέα να αποσύρει οποιεσδήποτε δικαστικές αποφάσεις, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε έχουν βγει αποφάσεις».

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον κ. Μυριάνθους, «δίδεται ακριβώς και το δικαίωμα στους οφειλέτες να παγώνουν οι οποιεσδήποτε περαιτέρω επιβαρύνσεις θα μπορούσαν να επιβληθούν από περαιτέρω καθυστερήσεις».

Ανέφερε ότι η ΕΔΕΚ έχει ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο όπως εξετάσει «το ενδεχόμενο για επαναφορά έστω και σε κάποιο ποσοστό έκπτωσης πάνω στις επιβαρύνσεις που υπάρχουν, χωρίς να είναι στο πλήρες μέγεθος που υπήρχαν σε άλλα προηγούμενα σχέδια, για να δοθεί ακριβώς το κίνητρο σε αρκετούς από αυτούς να εκμεταλλευτούν το σχέδιο».

«Αναμένουμε ότι «θα επανέλθει το Υφυπουργείο και το Υπουργείο Εργασίας, ώστε να δούμε αν θα μπορέσει να διαμορφωθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο».

Παρόλα αυτά, η κ. Μυριάνθους είπε ότι η ΕΔΕΚ θεωρεί ότι «είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο θα πρέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, για επαναφορά των ληξιπρόθεσμων οφειλών με δόσεις των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να ψηφιστεί πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών της παρούσας Βουλής».

Εξάλλου, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης εξέφρασε την ικανοποίηση της ΔΗΠΑ για την ανταπόκριση του Υπουργού Εργασίας να καταθέσει νομοσχέδιο που να ρυθμίζει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ανέφερε ότι η ΔΗΠΑ έχει καταθέσει πρόταση νόμου που αύξανε τις δόσεις από 54, που ήταν στο προηγούμενο σχέδιο, σε 100, για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες που έχουν χρέη προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αναφέροντας ότι το 2016 υπήρχε ένα σχέδιο λόγω της οικονομικής κρίσης και το 2021 ένα άλλο σχέδιο λόγω της υγειονομικής κρίσης, ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι «πάρα πολύς κόσμος που είχε μπει στο σχέδιο βγήκε τους επόμενους μήνες, γιατί δεν μπορούσε να πληρώνει και τα παλιά αλλά και τα τρέχοντα» χρέη προς το ΤΚΑ».

Ανέφερε ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάνουμε μαζί με τον Υπουργό, θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στους εργοδότες να εξοφλήσουν τα χρέη τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να πληρώνουν και τα τρέχοντα χρέη, αλλά και να διατηρούν τις επιχειρήσεις τους και τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων».

Ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι το κυβερνητικό νομοσχέδιο αναφέρεται σε 48 δόσεις και πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο «έχει και άλλα οφέλη, που συνοψίζονται στο ότι όσοι έχουν ποινικές διώξεις, αυτές θα αναστέλλονται για να μπουν στο σχέδιο», ή όσοι έχουν αποφάσεις από το Δικαστήριο, θα αναστέλλονται οι αποφάσεις για να μπουν στο σχέδιο.

Θετικά σημεία υπάρχουν και σε σχέση με τους συμψηφισμούς, πρόσθεσε.

Ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι η ΔΗΠΑ κατέθεσε, «παρά τα πολύ θετικά στοιχεία του νομοσχεδίου, την πρόταση να αφαιρεθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ποσοστιαίες επιβαρύνσεις και τόκοι από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που χρωστούν οι πολίτες και «θα αναμένουμε από τον Υπουργό και την Κυβέρνηση απαντήσεις την ερχόμενη Τρίτη».

Ανέφερε επίσης ότι η ΔΗΠΑ εισηγήθηκε επίσης μία διαβαθμισμένη μορφή των δόσεων ως εξής: να παραμείνουν οι 48 δόσεις που έχει προτείνει η κυβέρνηση και ο Υπουργός για χρέη μέχρι 100.000 ευρώ, από 100.000 έως 200.000 ευρώ να αυξηθούν οι δόσεις στις 60 και από 200.000 και άνω να αυξηθούν οι δόσεις στις 72.

«Στόχος της εισήγησής μας είναι να διευκολύνουμε τους πολίτες - εργοδότες να μπορούν να εξοφλήσουν και το χρέος που έχουν στις κοινωνικές ασφαλίσεις, αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να πληρώνουν και τα τρέχοντα για τις επιχειρήσεις τους και να διατηρούν τόσο την επιχείρηση όσο και τις θέσεις εργασίας», πρόσθεσε.

Ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι δεν πρέπει να καλλιεργηθεί κουλτούρα κατά την οποία «ο κόσμος να μην πληρώνει τις κοινωνικές ασφαλίσεις», προσθέτοντας ότι κάνουμε αυτή την προσπάθεια για παλιά χρέη, για να μπορεί ο κόσμος να τα εξοφλήσει.

«Την ίδια ώρα, στηρίζουμε την προσπάθεια του Υπουργού και της Κυβέρνησης, ούτως ώστε να διατηρηθεί δυνατό και εύρωστο το ΤΚΑ και, με τις αλλαγές που θα επέλθουν σύντομα με το σχετικό νομοσχέδιο, να δώσει αξιοπρεπείς συντάξεις», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ