Άκουσε την ποινή του 23χρονος: Πίσω από τα κάγκελα για ναρκωτικά και εκρηκτικά

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας καταδίκασε σήμερα σε ποινή φυλάκισης έξι χρόνων, άντρα ηλικίας 23 ετών, αφού τον βρήκε ένοχο στις κατηγορίες της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα καθώς επίσης και παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου, 2025, όταν μετά από έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που διενεργήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκε ποσότητα ναρκωτικών και εκρηκτικές ύλες.

Το χρόνικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αφορά συντονισμένη επιχείρηση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.), μέλη της Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας.

Η έρευνα διεξήχθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο των συνεχών ενεργειών για την πάταξη της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Κατά την άφιξη των μελών της Υ.ΚΑ.Ν., παρών βρισκόταν άνδρας, ο οποίος φαίνεται να είχε υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της οικίας, η οποία ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο.

Από την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

20 νάιλον συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 1,618 γραμμαρίων

γραμμαρίων Μία συσκευασία με κοκαΐνη, μικτού βάρους 27 γραμμαρίων

γραμμαρίων Μία ζυγαριά ακριβείας

Ένας γεμιστήρας πυροβόλου όπλου με 30 αβολίδωτα φυσίγγια

αβολίδωτα φυσίγγια Δύο μεταλλικά κυλινδρικά αντικείμενα, που εκτιμάται ότι είναι πυροκροτητές.

Ο άνδρας συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ακολούθως, κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του ιδίου, διεξήχθη έρευνα και στην οικία του, που βρίσκεται στο ίδιο χωριό, όπου εντοπίστηκε και παραλήφθηκε για εξετάσεις χρηματικό ποσό ύψους €10.020.