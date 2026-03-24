Στην Κύπρο τα βρετανικά Stormer – Οι ικανότητες των προηγμένων συστημάτων αεράμυνας

Τα προηγμένα συστήματα Stormer High Velocity Missile (HVM) που μόλις έφτασαν στην Κύπρο αποτελούν χερσαίο σύστημα αεράμυνας του Βρετανικού Στρατού, σχεδιασμένο για γρήγορη και αποτελεσματική προστασία από εναέριες απειλές όπως drones, ελικόπτερα και χαμηλής πτήσης αεροσκάφη.

To Stormer HVM βασίζεται στο θωρακισμένο ερπυστριοφόρο όχημα Alvis Stormer, βάρους περίπου 13 τόνων, με μέγιστη ταχύτητα 80 χλμ/ώρα και αυτονομία 600 χλμ. Το πλήρωμα αποτελείται από τρία άτομα και το σύστημα διαθέτει υψηλή κινητικότητα, επιτρέποντας γρήγορη ανάπτυξη σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Κύριο όπλο του είναι οι πύραυλοι Starstreak, με 8 βλήματα έτοιμα για βολή στην εκτοξευτή και επιπλέον 9-12 αποθηκευμένα στο εσωτερικό. Κάθε πύραυλος επιταχύνεται σε ταχύτητα άνω των Mach 3,5 (έως Mach 4), καθιστώντας τον έναν από τους ταχύτερους πυραύλους μικρής εμβέλειας παγκοσμίως. Η εμβέλεια βολής κυμαίνεται από 1,5 έως 7 χιλιόμετρα, ενώ το μέγιστο ύψος είναι έως 1.000 μέτρα (ή και περισσότερο σε νεότερες εκδόσεις).

Η καθοδήγηση γίνεται με ημι-αυτόματο σύστημα laser beam-riding (SACLOS), ενώ ο χρόνος από την ανίχνευση στόχου μέχρι τη βολή είναι λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Το σύστημα περιλαμβάνει τον Air Defence Alerting Device (ADAD) με υπέρυθρη σάρωση, που ανιχνεύει αεροπλάνα έως 18 χλμ. μακριά και ελικόπτερα έως 8 χλμ.

Κάθε πύραυλος Starstreak διαθέτει τρία «βέλη» (darts) με εκρηκτική κεφαλή που διαπερνούν θωράκιση και ξεπερνούν συμβατικά αντιμέτρα, όπως flares ή chaff, προσφέροντας υψηλή ακρίβεια ακόμα και εναντίον drones και ταχυκίνητων στόχων.

Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, το Stormer HVM είναι βελτιστοποιημένο για «pop-up» απειλές και έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό σε πραγματικές επιχειρήσεις.

Με την προσθήκη των Stormer, η βρετανική παρουσία στην περιοχή γίνεται ακόμα πιο ισχυρή, συνδυάζοντας επίγειες και εναέριες περιπολίες Typhoon και F-35.

Το σύστημα παραμένει το «όπλο ταχύτητας» της βρετανικής αεράμυνας, έτοιμο να αντιμετωπίσει σύγχρονες απειλές σε δευτερόλεπτα.