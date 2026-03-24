Ποιος είναι ο νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ορίστηκε νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αντικαθιστώντας τον Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα από ισραηλινό πλήγμα.

Ο Ζολγκαντρ έχει διατελέσει διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και έχει υπηρετήσει σε σειρά υψηλόβαθμων θέσεων στον κρατικό μηχανισμό του Ιράν. Μεταξύ άλλων, ήταν αναπληρωτής επικεφαλής στρατηγικής της δικαστικής εξουσίας για οκτώ χρόνια, έως το 2020.

Επιπλέον, έχει διατελέσει αρχηγός του ενιαίου επιτελείου των Φρουρών της Επανάστασης, υπαρχηγός του παραστρατιωτικού σώματος, καθώς και αναπληρωτής επικεφαλής για θέματα ασφάλειας και επιβολής του νόμου στο υπουργείο Εσωτερικών.

Η ανακοίνωση του διορισμού του Ζολγκάντρ ως γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας κρίνεται ως σημαντική. Ο Ζολγκάντρ δεν είναι ένας τυχαίος γραφειοκράτης· είναι ένας στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) με τεράστια εμπειρία στις μυστικές επιχειρήσεις και την εσωτερική ασφάλεια. Ο διορισμός του δείχνει ότι οι Φρουροί έχουν πάρει πλέον τα «κλειδιά» της χώρας από τους πολιτικούς.

