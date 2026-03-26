Λάρνακα: Αστυνομικοί έσωσαν 36χρονο από πυρκαγιά σε σπίτι – Στις φλόγες τρία οχήματα

Στην διάσωση άνδρα, ηλικίας 36 ετών, από κατοικία στην οποία είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά προχώρησε η Αστυνομία στη Λάρνακα.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «μέλη της Αστυνομίας βρίσκονταν γύρω στις 9.15 το πρωί σήμερα, σε περιπολία στην περιοχή Ορόκλινης, όπου και αντιλήφθηκαν ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε κατοικία, καθώς και σε τρία οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στον χώρο στάθμευσης οχημάτων στην αυλή του σπιτιού».

Αναφέρεται ότι «οι αστυνομικοί προχωρώντας αμέσως σε έρευνα για εντοπισμό των ενοίκων, εισήλθαν στην κατοικία από παράθυρο και εντόπισαν σε δωμάτιο στον δεύτερο όροφο, τον 36χρονο άντρα, ο οποίος κοιμόταν και δεν είχε αντιληφθεί την πυρκαγιά».

Σημειώνεται πως «την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που κλήθηκαν στη σκηνή από τα μέλη της Αστυνομίας».

«Όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις που έγιναν στη σκηνή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε στο αυτοκίνητο του 71χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας, λόγω βραχυκυκλώματος που προκλήθηκε από υπερθέρμανση φορτιστή, που ήταν συνδεδεμένος με την μπαταρία του οχήματος, για φόρτιση», προστίθεται.

Αναφέρεται ότι «η πυρκαγιά επεκτάθηκε στα άλλα δύο οχήματα, που ανήκουν στον 71χρονο και σε 68χρονο οικείο του, καθώς και στην κατοικία, όπου βρισκόταν ο 36χρονος οικείος τους. Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν ολοσχερώς τα τρία οχήματα, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην κουζίνα και στο σαλόνι στο ισόγειο της κατοικίας, καθώς και σε δωμάτιο στον πρώτο όροφο του σπιτιού».

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης.