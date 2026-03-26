Ρεκόρ βροχοπτώσεων τον Μάρτιο - Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες ποσότητες

Σε διπλάσια ποσότητα της κανονικής για μήνα Μάρτιο οδεύει η ποσότητα βροχόπτωσης που έπεσε εντός του μήνα, αγγίζοντας το 176% της κανονικής, από την 1η μέχρι και τις 8 το πρωί της 26ης Μαρτίου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη, το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, Σταυρός της Ψώκας, Πάνω Παναγιά και Πλατάνια δέχθηκαν τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης εντός του μήνα.

Συγκεκριμένα, η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης από την 1η του μέχρι και τις 8 το πρωί της 26ης Μαρτίου ανήλθε στα 108,8 χιλιοστά, σε σύγκριση με 61,9 χιλιοστά που είναι η κανονική βροχόπτωση για ολόκληρο τον μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, μεγάλη ποσότητα βροχόπτωσης κατά την εν λόγω περίοδο σημειώθηκε στον Σταυρό της Ψώκας με 236 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 202% της κανονικής για ολόκληρο τον Μάρτιο, στα Πλατάνια με 193 χιλιοστά (172% της κανονικής), στην Πάνω Παναγιά με 192,6 χιλιοστά (189% της κανονικής), στον Σαϊττα με 175,1 χιλιοστά (210% της κανονικής) και στον Πρόδρομο με 166,7 χιλιοστά (138% της κανονικής).

Στο τελευταίο 24ωρο σημειώθηκε μεγάλη ποσότητα βροχόπτωσης στο Κελλάκι με 36 χιλιοστά, στον Σαϊττά με 28,9 χιλιοστά και στην Πάνω Παναγιά με 27,5 χιλιοστά.

Πηγή: ΚΥΠΕ