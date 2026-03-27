Εντατικοί έλεγχοι από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για παράνομες μεταφορές επιβατών σε Λευκωσία και Λάρνακα

Εντατικοί έλεγχοι για την αντιμετώπιση της παράνομης μεταφοράς επιβατών και τη διασφάλιση της ασφάλειας του επιβατικού κοινού πραγματοποιήθηκαν κατά την εβδομάδα 16–22 Μαρτίου 2026 στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας από τον Κλάδο Εποπτών και τον Κλάδο Ελεγκτών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Στη Λευκωσία ελέγχθηκαν συνολικά 120 ταξί (αστικά, αγροτικά και υπεραστικά) από τα οποία 14 οχήματα καταγγέλθηκαν για διάφορα αδικήματα.

Παράλληλα, στις 20 Μαρτίου 2026, στο αεροδρόμιο Λάρνακας πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε οκτώ ιδιωτικά οχήματα. Από τους ελέγχους προέκυψε μαρτυρία για δύο οχήματα, ενώ εκδόθηκαν τρεις ειδοποιήσεις παράβασης σε δύο οδηγούς και μία εταιρεία, συνολικού ύψους €8.250.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών υπενθυμίζει ότι η παράνομη μεταφορά επιβατών με ιδιωτικά οχήματα πραγματοποιείται χωρίς την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη και από μη αδειούχους οδηγούς, εκθέτοντας το επιβατικό κοινό σε σοβαρούς κινδύνους, αλλά και σε φαινόμενα υπερχρέωσης.

Το Τμήμα διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει με συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας στον κλάδο και την προστασία των επιβατών.

Συστάσεις προς το κοινό

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί το επιβατικό κοινό:

  • Να χρησιμοποιεί μόνο αδειοδοτημένα ταξί, εξοπλισμένα με ταξίμετρο και την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη.
  • Να αποφεύγει τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων για μεταφορά επιβατών έναντι αμοιβής.
  • Να αναφέρει άμεσα στις αρμόδιες αρχές τυχόν ύποπτες περιπτώσεις παράνομων μεταφορών στο email: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy

Η συνεργασία των πολιτών θεωρείται καθοριστική για τη διασφάλιση της νομιμότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών.

