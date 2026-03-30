Πολεμίδια: Φωτιά σε μοτοσυκλέτα - Ήταν παρκαρισμένη έξω από εκκλησία

Σε κινητοποίηση τέθηκε το απόγευμα η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην επαρχία Λεμεσού, μετά από ενημέρωση για πυρκαγιά που ξέσπασε σε δίκυκλο όχημα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Σώματος, η κλήση λήφθηκε στις 17:47 και αφορούσε φωτιά σε μοτοσυκλέτα η οποία βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο, παρακείμενο της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην περιοχή των Πολεμιδιών.

Για την κατάσβεση ανταποκρίθηκε άμεσα ο Πυροσβεστικός Σταθμός Μονοβόλικου, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να θέτουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο στις 18:06. Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, από τις φλόγες και την υψηλή θερμότητα, το δίκυκλο όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Όσον αφορά τα αίτια του περιστατικού, η Πυροσβεστική Υπηρεσία σημειώνει πως η πυρκαγιά προκλήθηκε κακόβουλα από άγνωστα πρόσωπα.