Επανέρχεται η Μαρία Θεριστή: Η δήλωση της Χαραλαμπίδου κατά της Στέλλας Σάββα αγγίζει τα όρια της δυσφήμησης

Τη θέση ότι οι δημοσιογράφοι δεν υποχρεούνται να ανέχονται το ίδιο εύρος και επίπεδο δημόσιας κριτικής με τους πολιτικούς διατύπωσε η υποψήφια βουλεύτρια του ΑΛΜΑ στην επαρχία Αμμοχώστου Μαρία Θεριστή, σχολιάζοντας δημόσια τοποθέτηση της υποψήφιας βουλεύτριας του ΑΛΜΑ Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία επιχείρησε να απαντήσει στις επικρίσεις για την επίμαχη τοποθέτηση στην πλατφόρμα Χ κατά της δημοσιογράφου Στέλλας Σάββα.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Θεριστή είπε ότι «μόνον οι πολιτικοί υπάγονται στην κατηγορία προσώπων που υποχρεούνται να ανέχονται το ευρύτερο και σκληρότερο επίπεδο δημόσιας κριτικής». Η μεταφορά του ίδιου μέτρου ανοχής στους δημοσιογράφους, όπως είπε, δεν βρίσκει έρεισμα ούτε στη νομολογία, ούτε στις αρχές που διέπουν τον δημόσιο διάλογο σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Ανέφερε επίστης ότι «θα ανέμενε κανείς από ένα δημόσιο πρόσωπο με δράση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η ίδια, να γνωρίζει τη σαφή διάκριση μεταξύ της άσκησης θεμιτής κριτικής και της απαξίωσης των επαγγελματικών προσόντων και του επιπέδου δεοντολογίας προσώπων, όπως οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι αναμφίβολα δεν εκτίθενται στη δημόσια σφαίρα για τους ίδιους λόγους, ούτε υπό τους ίδιους όρους με τους πολιτικούς».

«Η κα Χαραλαμπίδου», πρόσθεσε, «επιχείρησε ουσιαστικά να υποστηρίξει, ότι η νομολογιακή αρχή του ΕΔΔΑ σύμφωνα με την οποία οι πολιτικοί οφείλουν να ανέχονται ακόμα και την πλέον δριμεία κριτική, εφαρμόζεται κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στους δημοσιογράφους, οι οποίοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε πεδίο ουδόλως ταυτόσημο με εκείνο της πολιτικής αντιπαράθεσης».

Ακολούθως υποστήριξε ότι «η δημόσια κριτική της πολιτικού προς τη δημοσιογράφο, υπερέβη τα όρια της θεμιτής κριτικής, καθότι όφειλε να περιοριστεί αποκλειστικά στον τρόπο παρουσίασης της εκπομπής και όχι να εκτραπεί σε απαξίωση της επαγγελματικής της επάρκειας».

«Στην προκειμένη περίπτωση», συμπλήρωσε, «υπήρξε σαφέστατος υπαινιγμός στη δήλωση Χαραλαμπίδου, από τον οποίο, ο μέσος αναγνώστης των δηλώσεων, εξήγαγε προδήλως αμφισβήτηση της δεοντολογίας, του επιπέδου και των γνώσεων της δημοσιογράφου Στέλλας Σάββα, από την εν λόγω πολιτικό».

Συνεχίζοντας τόνισε ότι «το ζήτημα εδώ δεν περιορίζεται στα δικαιώματα των δημοσιογράφων. Αφορά στον ίδιο τον πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· και όταν αυτά διακινδυνεύονται ή προσβάλλονται, ιδίως από πολιτικούς, κανείς δεν δικαιούται να παραμένει αμέτοχος θεατής». Πρόσθεσε δε ότι «οι δημοσιογράφοι, μαζί με τους ακτιβιστές και άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν ενεργά στον δημόσιο διάλογο, αποτελούν, κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ, δημόσιους θεματοφύλακες της πολιτικής ζωής (public watchdogs) και, όπως όλα τα δημόσια πρόσωπα, διατηρούν δικαίωμα προστασίας της φήμης και της προσωπικότητάς τους».

Η κ. Θεριστή ανέφερε ακόμη ότι «η επαγγελματική αξιοπιστία και η υπόληψη του δημοσιογράφου αποτελούν στοιχεία της προσωπικότητάς του, αλλά και της ιδιωτικής του ζωής, και ως τέτοια τελούν υπό νομική προστασία».