Νέο τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν: Οι πέντε όροι των ΗΠΑ και οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης

Ολοένα και αυξάνεται η ένταση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, καθώς ο Τραμπ έστειλε νέο τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας τη, σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ότι «ο χρόνος τελειώνει». Παράλληλα, κάλεσε την Τεχεράνη να κινηθεί «γρήγορα», διαφορετικά «δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς».

Σύμφωνα με το Anadolu, το οποίο επικαλείται πληροφορίες που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, η Ουάσινγκτον έχει θέσει πέντε βασικούς όρους για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται «η διατήρηση σε λειτουργία μόνο μίας ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε για την επόμενη Τρίτη συνεδρίαση, στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Οι πέντε όροι της Ουάσινγκτον

Πέραν του όρου που προαναφέρθηκε, οι τέσσερις άλλες αμερικανικές απαιτήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι οι ακόλουθες:

1. Να μην καταβληθούν αποζημιώσεις ή πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ.

2. Να απομακρυνθούν και να μεταφερθούν 400 κιλά ουρανίου από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

3. Να αποδεσμευθεί μόλις το 25% των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

4. Η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα να εξαρτάται από τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων.

Οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν θέτει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ως προϋποθέσεις για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μέτρα που αποσκοπούν, όπως υποστηρίζει, στην «οικοδόμηση εμπιστοσύνης».

Αυτά περιλαμβάνουν:

· Tερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο,

· Άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν,

· Αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων,

· Αποζημιώσεις για τις ζημίες του πολέμου,

· Αναγνώριση της κυριαρχίας του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

· Συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου για επιθέσεις

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχαν τηλεφωνική συνομιλία λίγες ώρες πριν την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ στο γραφείο του Νετανιάχου.

«Τα μάτια μας είναι ανοιχτά όσον αφορά το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου νωρίτερα την Κυριακή. Αναφερόμενος στον Τραμπ, πρόσθεσε: «Σίγουρα θα ακούσω εντυπώσεις από το ταξίδι του στην Κίνα, ίσως και άλλα πράγματα. Σίγουρα, υπάρχουν πολλές πιθανότητες και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο».

Πηγή: cnn.gr