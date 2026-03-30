Παρακολουθήσεις τηλεφώνων με απόφαση διοικητή ΚΥΠ: Συνταγματική εκτροπή καταγγέλλει ο Χριστοφή - Πλήττει θεμελιώδη δικαιώματα λέει ο Πασιουρτίδης (ηχητικό)

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτείται αυστηρή δικαστική εποπτεία, δήλωσε ο δικηγόρος Χριστόφορος Χριστοφή σχετικά με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για παρακολούθηση ιδιωτικών επικοινωνιών

Αντιδράσεις προκαλεί το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για παρακολούθηση ιδιωτικών επικοινωνιών, με τον δικηγόρο Χριστόφορο Χριστοφή να κάνει λόγο για σοβαρή συνταγματική εκτροπή. Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6, εξέφρασε έντονες ανησυχίες για τις πρόνοιες που, όπως ανέφερε, επιτρέπουν άρση του απορρήτου χωρίς ουσιαστικό δικαστικό έλεγχο.

Ο κ. Χριστοφή υποστήριξε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση ενδέχεται να πλήξει θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ προειδοποίησε και για πιθανή κατάργηση του δικηγορικού απορρήτου.

Τόνισε πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτείται αυστηρή δικαστική εποπτεία, καλώντας σε ουσιαστικό δημόσιο διάλογο πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση του Συντάγματος.

Ακούστε την παρέμβαση του δικηγόρου Χριστόφορου Χριστοφή στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα»:

Έντονες ανησυχίες για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περί άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών εξέφρασε και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Πασιουρτίδης. Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» στο ραδιόφωνο του Πολίτη, έκανε λόγο για επικίνδυνη εξέλιξη που, όπως είπε, πλήττει θεμελιώδη δικαιώματα.

Ο κ. Πασιουρτίδης υποστήριξε ότι η πρόταση επιτρέπει παρακολουθήσεις χωρίς προηγούμενο δικαστικό διάταγμα, με απόφαση διοικητικών οργάνων, κάτι που χαρακτήρισε αδιανόητο για ένα κράτος δικαίου. Τόνισε ότι δεν πρόκειται για ζήτημα προσώπων αλλά θεσμικής προστασίας, επισημαίνοντας ότι τέτοιες εξουσίες δεν μπορούν να ασκούνται χωρίς ανεξάρτητο έλεγχο.

Ακούστε την παρέμβαση του βουλευτή Αντρέα Πασιουρτίδη στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα»:

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

