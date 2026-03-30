Έπεσαν οι υπογραφές: Συμφωνία Πλαίσιο για ανάπτυξη κοιτασμάτων στην κυπριακή ΑΟΖ ανάμεσα σε Κύπρο και Αίγυπτο

Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου αναφορικά με την ανάπτυξη των κοιτασμάτων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των κοιτασμάτων «Κρόνος» και «Αφροδίτη», υπογράφηκε την Δευτέρα, κατά το Συνέδριο "EGYPES 2026", που έγινε στο Κάιρο της Αιγύπτου, από τους Υπουργούς Ενέργειας Κύπρου και Αιγύπτου, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Με βάση τη Συμφωνία, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι δύο χώρες θα διαπραγματευτούν, μέσω κοινής Επιτροπής που θα συσταθεί, την πώληση του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο ή τις κρατικές εταιρείες της Αιγύπτου, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της Κύπρου, μεταξύ άλλων, για σκοπούς κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της Αιγύπτου.

Σημειώνεται ότι «η μη δεσμευτική Συμφωνία γίνεται με στόχο τη μεγιστοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών στον τομέα των υδρογονανθράκων μέσω της διαπραγμάτευσης περισσοτέρων Συμφωνιών για εκμετάλλευση των αποθεμάτων της Κύπρου».