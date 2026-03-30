ΑΚΕΛ Λεμεσού: Διαφωνεί και καταδικάζει την απόφαση των Βρετανών να εγκαταστήσουν συστάδα 32 κεραίων στη Βάση Ακρωτηρίου

Το ΑΚΕΛ Λεμεσού διαφωνεί και καταδικάζει την απόφαση των Βρετανών να εγκαταστήσουν συστάδα 32 κεραίων στις Βάσεις Ακρωτηρίου, καθώς και την επιδίωξη τους για απαλλοτρίωση 340 σκαλών γης.

Σημειώνουμε ότι το 2018 είχαν εγκατασταθεί 18 κεραίες οι οποίες θα ήταν προσωρινές και θα τις αφαιρούσαν το 2025, κάτι το οποίο δεν έγινε.

Ενώνουμε την φωνή μας με τον Δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, τις Τοπικές Αρχές και τους πολίτες οι οποίοι διαφωνούν και αντιδρούν για την απόφαση των Βρετανών.

Η περιοχή έχει επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια σε τεράστιο βαθμό και στρατιωτικά και επιχειρησιακά , γεγονός το οποίο στοχοποιεί περαιτέρω την Κύπρο. Δημιουργούνται ακόμα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας του λαού σύμφωνα με έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και την Κυβέρνηση του να δράσουν άμεσα και αποτελεσματικά για να ακυρωθεί η απόφαση αυτή.