Πίσω στη Βουλή ο νόμος για ασφάλιση ηλικιωμένων οδηγών – Ποιοι οι λόγοι της αναπομπής;

Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο νόμος για την ασφάλιση μηχανοκινήτων οχημάτων, η οποία είχε ψηφιστεί πρόσφατα από τη Βουλή της Βουλής, οδηγώντας σε νέα συζήτηση σήμερα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η πρόταση, που κατατέθηκε από την ανεξάρτητη βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου, αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον περιορισμό πρακτικών των ασφαλιστικών εταιρειών, προβλέποντας ότι δεν μπορεί η ηλικία να αποτελεί από μόνη της λόγο άρνησης ασφάλισης ή επιβολής δυσμενών όρων, ενώ εισάγει και υποχρέωση αιτιολόγησης αποφάσεων όπως η μη ανανέωση συμβολαίων ή η αύξηση ασφαλίστρων.

Η πρόταση τέθηκε εκ νέου ενώπιον της Επιτροπής, με επίκεντρο τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν κατά την αναπομπή σε σχέση με ζητήματα συνταγματικότητας και πρακτικής εφαρμογής.

Κατά τη συνεδρία, η Νομική Υπηρεσία, διά της εκπροσώπου της Έλλης Φλουρέτζου, κατέθεσε εισηγήσεις για τροποποιήσεις στο κείμενο, ώστε να διασφαλιστεί η νομική του θωράκιση και η ορθή εφαρμογή του. Οι εισηγήσεις αυτές αναμένεται να ενσωματωθούν, με το αναθεωρημένο κείμενο να οδηγείται εκ νέου στην Ολομέλεια.

Τα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των αλλαγών κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.