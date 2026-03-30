Μάχη για την ζωή της δίνει 18χρονη - Τραυματίστηκε σε καραμπόλα τριών οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας - Λευκωσίας

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 18χρονη μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας προς Λευκωσία, στο ύψος των Λυμπιών.

Σύμφωνα με τα όσα διερευνά η Αστυνομία, η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 08:30, όταν η 18χρονη, κάτοικος επαρχίας Αμμοχώστου, οδηγούσε το όχημά της με κατεύθυνση προς Λευκωσία. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημά της συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα ηλικίας 51 ετών.

Από τη σύγκρουση τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν στη δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου. Ακολούθως, τρίτο όχημα που οδηγούσε 31χρονος προσέκρουσε στα δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, προκαλώντας νέα σφοδρή σύγκρουση.

Κατά τη στιγμή της δεύτερης σύγκρουσης, η 18χρονη βρισκόταν εκτός του οχήματός της, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, κοντά στο τσιμεντένιο διαχωριστικό στηθαίο. Από την πρόσκρουση, ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα την χτύπησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Η νεαρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου.

Διαβάστε περισσότερα