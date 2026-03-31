Μηδενικός ΦΠΑ σε κρέας και ψάρια - Η λίστα με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται

Ισχύει από 6 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι με βάση το Διάταγμα το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τροποποιείται ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Νόμος, ώστε να επιβάλλεται μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε παραδόσεις κρεάτων και ψαριών από 6 Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Ο μειωμένος συντελεστής κατατάσσεται στους κωδικούς κλάσης του δασμολογίου και αφορά Κρέατα νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και συγκεκριμένα Κρέατα βοοειδών (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0201 και ΣΟ 0202), Κρέατα χοιροειδών (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0203), Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0204), Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών (κωδικούς της κλάσης ΣΟ ex 0206), Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, πουλερικών της κλάσης 0105 βρώσιμα (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0207), Κρέατα κουνελιών ή λαγών και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, κουνελιών και λαγών (κωδικούς της κλάσης ΣΟ ex 0208)

Αφορά επίσης Ψάρια νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και συγκεκριμένα Ψάρια (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0302, 0303 και 0304) και Σουπιές, καλαμάρια και χταπόδια (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0307).

Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να επιβαρύνονται με το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% παρασκευάσματα από κρέας και ψάρι, όπως μαριναρισμένα κρέατα, καπνιστά, κρασάτα, σιεφταλιές, μπιφτέκια, κοτομπουκιές, λουκάνικα, λούντζες, ρόστα, γύρος, πόλιπιφ κ.λπ., καθώς και κονσέρβες ψαριών, καπνιστά ψάρια, μαριναρισμένα, πανέ κ.λπ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

