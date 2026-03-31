Δρουσιώτης: Θέτει όρους για την κατάθεση στοιχείων στην Αστυνομία - Ζητά από τον ΠτΔ να διορίσει ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή

«Έχω εύλογες ανησυχίες και για τα κίνητρα και για τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας» αναφέρει

«Αξιωματικός της Αστυνομίας επικοινώνησε μαζί μου και ζήτησε στοιχεία», αναφέρει ο δημοσιογράφος/ερευνητής και υποψήφιος βουλευτής του Volt Μακάριος Δρουσιώτης, προσθέτοντας ότι θα καταθέσει, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως αυτό θα γίνει παρουσία της δικηγόρου του, εκφράζοντας παράλληλα επιφυλάξεις για τη διαδικασία.

Όπως προσθέτει, η στάση του συνδέεται με επιφυλάξεις που διατηρεί, επικαλούμενος προηγούμενες υποθέσεις. «Στο τροχαίο του 2012 στη Λεμεσό αλλοιώθηκαν καταθέσεις και χάθηκαν άλλες», αναφέρει, ενώ σημειώνει ότι για καταγγελία του το 2020 για παραβίαση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων «ακόμη δεν έχω καμιά απάντηση».

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει ότι δεν αποφεύγει τη συνεργασία με τις Αρχές, αναφέροντας ότι στο παρελθόν κατέθεσε στοιχεία ενώπιον επιτροπής της Αρχής Κατά της Διαφθοράς. «Συνεπώς δεν έχω ιστορικό υπεκφυγής», σημειώνει.

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχίες «και για τα κίνητρα και για τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας», ενώ αναφέρει ότι μέσω της δικηγόρου του ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή.

Καταληκτικά, τονίζει ότι «αν ο κ. Χριστοδουλίδης δεν υιοθετήσει την εισήγησή μου, θα καταθέσω στην Αστυνομία όλα τα στοιχεία το συντομότερο, αλλά στην παρουσία της δικηγόρου μου», επισημαίνοντας ότι «δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στην Αστυνομία, ούτε και στη Νομική Υπηρεσία».

