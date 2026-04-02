Βίντεο: Υπερχείλισε και το φράγμα Ταμασού – Η πληρότητα των φραγμάτων σήμερα (πίνακας)

Μπορεί το πέρασμα του βαρομετρικού χαμηλού με όνομα «ERMINIO» τα φαινόμενα να έφτασαν εξασθενημένα, ωστόσο ήταν αρκετό για να υπερχειλίσει ακόμη ένα φράγμα του νησιού.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει στο Facebook η σελίδα Kitasweather, το φράγμα Ταμασού υπερχείλισε σήμερα νωρίς το πρωί με πολίτες να βρέθηκαν στο σημείο για να απολαύσουν το όμορφο θέαμα.

Οι εισροές νερού το τελευταίο 24ωρο και η πληρότητα σήμερα

Συνεχίζεται η εισροή νερού στα φράγματα λόγω των βροχών που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, με τη συνολική πληρότητα να φτάνει στο 32,2% που αντιστοιχεί σε 93.542 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αποθηκευμένου νερού (Ε.Κ.Μ.), ενώ την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα ήταν στο 24,2% με 70.393 Ε.Κ.Μ.

Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, οι εισροές νερού στα φράγματα κατά το τελευταίο 24ωρο ήταν 1.118 Ε.Κ.Μ. νερού. Από την 1η του Οκτώβρη μέχρι και σήμερα Πέμπτη 2 Απριλίου, η συνολική εισροή ήταν 75.601 Ε.Κ.Μ. νερού.

Η πληρότητα σήμερα στο φράγμα του Κούρη, που είναι και το μεγαλύτερο στην Κύπρο, με χωρητικότητα 115.000 Ε.Κ.Μ., έφτασε στο 30% με 34.447 Ε.Κ.Μ. Την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα ήταν στο 19,5% με 22.477 Ε.Κ.Μ.

Η πληρότητα στο φράγμα Καλαβασού είναι 11,9% με 2.034 Ε.Κ.Μ. Η χωρητικότητα του συγκεκριμένου φράγματος είναι 17.100 Ε.Κ.Μ. και την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα ήταν 27,2% με 4.659 ΕΚ.Μ.

Στο 34,7% έφτασε σήμερα η πληρότητα στο φράγμα του Ασπρόκρεμμου με 18.155 Ε.Κ.Μ. νερού, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Πάφο με χωρητικότητα 52.375 Ε.Κ.Μ. Οι εισροές του τελευταίου 24ωρου ήταν 0,170 Ε.Κ.Μ. Την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα είχε αγγίξει το 25,1% με 13.123 Ε.Κ.Μ.

Η πληρότητα στο φράγμα Γερμασόγειας έφτασε στο 35,5% με 4.796 Ε.Κ.Μ., ενώ την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα άγγιξε το 26,1% με 3.521 Ε.Κ.Μ. Οι εισροές του τελευταίου 24ωρου στο συγκεκριμένο φράγμα ήταν 0,124 Ε.Κ.Μ.

Οι εισροές νερού του τελευταίου 24ωρου στο φράγμα Κανναβιού ήταν 0.089 Ε.Κ.Μ., με την πληρότητα να αγγίζει το 45,1%, με 7.737 Ε.Κ.Μ νερού. Η χωρητικότητα του συγκεκριμένου φράγματος είναι 17.168 Ε.Κ.Μ. και την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα είχε φτάσει στο 26,3% με 4.516 Ε.Κ.Μ.

Στο 40,7% έφτασε η πληρότητα στο φράγμα Ευρέτου με 9.756 Ε.Κ.Μ. νερού, ενώ την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα ήταν 24,7% με 5,917 Ε.Κ.Μ. Οι εισροές νερού του τελευταίου 24ωρου ήταν 0.096 Ε.Κ.Μ. και οι συνολικές εισροές από την 1η του Οκτώβρη μέχρι το πρωί της Πέμπτης 2 Απριλίου ήταν 7.610 Ε.Κ.Μ. Να σημειωθεί ότι η χωρητικότητα του φράγματος Ευρέτου είναι 24.000 Ε.Κ.Μ.

Η πληρότητα στο φράγμα Διπόταμου έφτασε στο 29,1%, με 4.507 Ε.Κ.Μ. Η χωρητικότητα του φράγματος είναι 15.500 Ε.Κ.Μ. και οι εισροές νερού του τελευταίου 24ωρου ήταν 0.050 Ε.Κ.Μ. Την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα είχε αγγίζει το 36,2% με 5.616 Ε.Κ.Μ νερού.

Πίνακας με την πληρότητα στα φράγματα σήμερα Πέμπτη 2 Απριλίου: