Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αποκλείστηκε η μηνιγγίτιδα για τους τρεις στρατιώτες, λέει το ΥΠΑΜ – Νοσηλεύονται με ιογενή λοίμωξη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Πιερής είπε αναφορικά με τον στρατιώτη της ΕΛΔΥΚ, ο οποίος νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ότι παραμένει σταθερή και απύρετη η κατάστασή του.

Με συνήθη ιογενή λοίμωξη νοσηλεύονται οι τρεις στρατιώτες, ενώ έχει αποκλειστεί η μηνιγγίτιδα, ανέφερε, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Συνταγματάρχης Χρίστος Πιερής.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Πιερής είπε αναφορικά με τον στρατιώτη της ΕΛΔΥΚ, ο οποίος νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ότι παραμένει σταθερή και απύρετη η κατάστασή του.

Ως προς την κατάσταση των άλλων τριών στρατιωτών, οι οποίοι ήταν στην ίδια μονάδα, ο κ. Πιερής είπε ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι οι τρεις νεαροί νοσηλεύονται με συνήθη ιογενή λοίμωξη και εντός των ημερών θα πάρουν εξιτήριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα