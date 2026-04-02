ΥΠΑΜ: Αύξηση επιδομάτων για τους ΣΥΟΠ - Η ΚΔ ενδιαφέρεται για το ελληνικό σύστημα anti-drone «Κένταυρος»

Αύξηση του ειδικού επιδόματος, που χορηγείται σε όλους τους Συμβασιούχους Οπλίτες (ΣΥΟΠ) ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα.

Σε δηλώσεις του, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Πάλμας είπε ότι εγκρίθηκε το ήδη χορηγούμενο ειδικό επίδομα των ΣΥΟΠ από €100 σε €150 σε όλους τους ΣΥΟΠ, και από €200 σε €250 για κάθε ΣΥΟΠ που υπηρετεί στις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων, στις Δυνάμεις Καταδρομών, στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών, στα τμήματα αποναρκοθέτησης και εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, στους νοσηλευτές, καθώς και στις νέες κατηγορίες των δικυκλιστών Στρατονομίας, οδηγών αρματοφορέων και χειριστών μηχανημάτων μηχανικού.

Ερωτηθείς πότε θα γίνει η προκήρυξη για νέες θέσεις ΣΥΟΠ, ο Υπουργός είπε, «προετοιμαζόμαστε εντατικά, θα γίνει μέσα στο Μάιο». Σημείωσε ότι η προκήρυξη αφορά σε θέσεις ΣΥΟΠ οι οποίες είναι κενές, ενώ θα πραγματοποιηθούν και οι εξετάσεις από το Υπουργείο Παιδείας για τη μονιμοποίηση των πρώτων 250 ΣΥΟΠ, οι οποίοι διανύουν το 10ο έτος υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά.

Ερωτηθείς αν επιβεβαιώνει γαλλικό δημοσίευμα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται, μέσω του προγράμματος SAFE να προμηθευτεί γύρω στα 100 αντιαρματικά από τη Γαλλία, είπε ότι δεν επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει. «Όπως ξέρετε, στα πλαίσια του κανονισμού SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα συνεργασίας με την γαλλική Κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, κατά διαστήματα μπορεί να προκύπτουν διάφορα δημοσιεύματα τα οποία αφορούν συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Γαλλική Δημοκρατία», είπε. Σημείωσε ότι «θα πρέπει να κάνουμε κάποια υπομονή μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2026 που θα αντλήσουμε τα πρώτα κεφάλαια, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για να αξιοποιήσουμε τον κανονισμό SAFE και μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα αποφασίσουμε για τις πρώτες προτεραιότητες τις οποίες έχουμε σε ό,τι αφορά αυτόν τον κανονισμό».

Σε ερώτηση αν η απόκτηση αντιαρματικών είναι μέσα στις πρώτες προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός είπε ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που αφορούν θέματα που έχουν σχέση και με αντιαρματικά.

Ερωτηθείς σχετικά με την πρόοδο των συζητήσεων με την Αθήνα για την πρόθεση της Λευκωσίας να αποκτήσει το σύστημα «Κένταυρος», ο κ. Πάλμας είπε ότι έχει συνεννοηθεί με τον ομόλογό του, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κ. Δένδια. «Είναι γεγονός», είπε, ότι ενδιαφέρεται η Κυπριακή Δημοκρατία σε πρώτο στάδιο να αγοράσει τέσσερα συστήματα anti-drone Κένταυρος. Σημείωσε ότι θα δουν, αναλόγως του χρόνου που θα χρειαστεί να παραληφθούν αυτά τα συστήματα και τη γραμμή παραγωγής που υπάρχει στην Ελλάδα για την κατασκευή τους, εάν θα αποκτηθούν μέσω του κανονισμού SAFE στον οποίο ήδη περιλαμβάνεται το σύστημα Κένταυρος ή αν θα προχωρήσει η Κυβέρνηση με απευθείας ανάθεση. Σημείωσε ότι το Υπουργείο Άμυνας έχει αυτή τη δυνατότητα με βάση τον νόμο, μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Θα δούμε τα χρονικά πλαίσια τα οποία υπάρχουν και θα λάβουμε την ανάλογη απόφαση, είπε.

