Αφθώδης πυρετός: Κρούσμα σε νέα μονάδα στο Γέρι με 144 βοοειδή - Ενισχύονται τα μέτρα βιοασφάλειας ενόψει Πάσχα

Εντοπίστηκε νέα θετική μονάδα βοοειδών εντός της μολυσμένης περιοχής στη Λευκωσία και συγκεκριμένα στο Γέρι, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Γεωργίας. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε εντατικοποίηση των μέτρων βιοασφάλειας και των ελέγχων ενόψει των αυξημένων σφαγών για το Πάσχα.

Όπως αναφέρεται, σήμερα ενημερώθηκαν με γραπτό μήνυμα (SMS) ζωέμποροι, μεταφορείς ζώων, αγελαδοτρόφοι, αιγοπροβατοτρόφοι, χοιροτρόφοι και σφαγεία για την εντατικοποίηση των μέτρων βιοασφάλειας και των ελέγχων, λόγω των εντατικών σφαγών ενόψει Πάσχα.

Παράλληλα, δόθηκαν γραπτές οδηγίες προς το προσωπικό των σφαγείων, ώστε να αποφεύγει την επαφή με άτομα που εργάζονται σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και την επίσκεψη σε τέτοιες μονάδες.

Σε ό,τι αφορά την εμβολιαστική κάλυψη, το Υπουργείο αναφέρει ότι ο δεύτερος εμβολιασμός έχει φτάσει στο 60,8% του ζωικού πληθυσμού των βοοειδών και στο 26,5% του ζωικού πληθυσμού των αιγοπροβάτων. Παράλληλα, έχουν χορηγηθεί 194.700 δόσεις εμβολίου σε χοίρους, εντός ενός σχεδόν 24ωρου και συνεχίζονται οι εμβολιασμοί.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, συνεχίζονται οι επιδημιολογικές έρευνες, οι ιχνηλατήσεις, οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακές εξετάσεις. Όπως σημειώνεται, οι σημερινές εργαστηριακές εξετάσεις κατέδειξαν θετική μονάδα βοοειδών, δυναμικότητας 144 ζώων, εντός της μολυσμένης περιοχής στη Λευκωσία.

Αυτή τη στιγμή, ο συνολικός αριθμός των κτηνοτροφικών μονάδων ανέρχεται στις 52, εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται στην επαρχία Λευκωσίας και οι υπόλοιπες στην επαρχία Λάρνακας.