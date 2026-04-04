Κατεχόμενα: Επέστρεψε «στα κρυφά» χθες το βράδυ ο Ουστέλ - Στο λιμάνι της Κερύνειας για νέα διαμαρτυρία οι Τ/κ συντεχνίες

Γύρω στα μεσάνυχτα, αλλάζοντας το πρόγραμμά του, επέστρεψε τελικά από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, μέσω Τουρκίας, ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ ενώ οι συντεχνίες είχαν προαναγγείλει ότι θα πήγαιναν το μεσημέρι του Σαββάτου να τον υποδεχθούν στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου.

Οι συνδικαλιστές, που έχουν προαναγγείλει παναπεργία και νέα διαμαρτυρία έξω από την «βουλή» την ερχόμενη Δευτέρα 6 Απριλίου για το θέμα της ΑΤΑ κι όχι μόνο, μαθαίνοντας ότι ο κ. Οστέλ επέστρεψε «στα κρυφά» και θεωρώντας ότι το έκανε για να τους αποφύγει, ανακοίνωσαν το πρωί ότι στις 13.00 σήμερα θα πήγαιναν έξω από το σπίτι του στον κατεχόμενο Καραβά για να διαμαρτυρηθούν για την ΑΤΑ, την διαφθορά και την διαπλοκή.

Συγκεντρώθηκαν στο «αθλητικό κέντρο Ατατούρκ» στην κατεχόμενη Λευκωσία για να αναχωρήσουν για την οικία όλοι μαζί, με τον γραμματέα της συντεχνίας των Τ/κ καθηγητών, Ταχίρ Γκιόκτσεμπελ να δηλώνει ότι ο κ. Ουστέλ έπαιξε «σικέ», αλλά «το ματς συνεχίζεται».

Τελικά οι συνδικαλιστές, αντί στην οικία του Ουνάλ Ουστέλ, όπου είχαν ληφθεί δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, πήγαν με λεωφορείο στην πλατεία κοντά στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερύνειας, δίπλα από το ξενοδοχείο Ντομ όπου προέβησαν σε δηλώσεις κι απευθυνόμενοι προς τον πρόεδρο του ΚΕΕ και «πρωθυπουργό» ανέφεραν «Αυτός ο φόβος σου φτάνει, Ουστέλ».

Ο Γκιουβέν Μπένγκιχαμ, πρόεδρος της KTAMS είπε ότι πήγαν στο ξενοδοχείο Ντομ, «έναν χώρο για τους εργαζόμενους» για να συζητήσουν την διαμαρτυρία της Δευτέρας. «Στις αξίες μας, δεν υπάρχει παράδοση να πηγαίνουμε στο σπίτι κάποιου και να βλάπτουμε αυτόν ή την οικογένειά του. Ακόμα και από πολιτικής άποψης, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο πρωθυπουργός ήρθε σιωπηλά στην πόλη του χθες το βράδυ σαν κλέφτης. Ούτε καν οι διευθυντές του δεν το ήξεραν. Ο φόβος δεν έχει καμία χρησιμότητα ενάντια στον θάνατο».

Ο Τ/κ συνδικαλιστής ανέφερε ότι δεν θ’ αφήσουν το πεδίο δράσης άδειο, θα συνεχίσουν τον αγώνα τους με επ' αόριστον απεργίες με στόχο ν’ αποτρέψουν την προώθηση του «νομοσχεδίου» για πάγωμα της ΑΤΑ στη «βουλή» τη Δευτέρα. «Ας τους ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχει αποθάρρυνση, μόνο αντίσταση. Δεν θα εγκαταλείψουμε την ελπίδα ή την αποφασιστικότητά μας», δήλωσε ο Μπενγκιχαμ.

Πηγή: ΚΥΠΕ