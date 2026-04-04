Η Βουκολική ζωή στον Πύργο Τηλλυρίας και οι ποιητές της

Στο απαλό φως της αυγής, εκεί που τα βουνά αγγίζουν τον ουρανό, ο βοσκός σφυρίζει χαμηλά, και το κοπάδι σκορπίζει σαν λευκό σύννεφο στη γη.

Το ποτάμι κυλά αργά, κουβαλώντας μυστικά από πέτρα σε πέτρα, κι ο άνεμος χαϊδεύει τα στάχυα, σαν να ψιθυρίζει ιστορίες παλιές, ιστορίες σαν εκείνες που ύμνησε ο Θεόκριτος, ο αρχαίος Έλληνας ποιητής που πρώτος έδωσε φωνή στην ήρεμη ζωή των βοσκών και της φύσης.

Κάτω απ’ τη σκιά μιας ελιάς, ο χρόνος μοιάζει να ξεχνά να περάσει, κι ένας άλλος ποιητής, ο Βιργίλιος, ακολουθεί τα βήματά του, μεταφέροντας την ίδια γαλήνη στη ρωμαϊκή γη, μέσα από τα δικά του ποιμενικά τραγούδια.

Εκεί όπου η ζωή είναι απλή, και η καρδιά βρίσκει χώρο να ανασάνει, οι φωνές των ποιητών ενώνονται με τον άνεμο, κρατώντας ζωντανή τη βουκολική ομορφιά μέσα στον χρόνο.

