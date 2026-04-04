Θραύσματα χτύπησαν την πολυκατοικία που στεγάζει την Πρεσβεία της Κύπρου στο Ισραήλ (φώτος)

Σε καθεστώς τηλεργασίας το προσωπικό για λόγους ασφαλείας.

Θραύσματα χτύπησαν και προκάλεσαν υλικές ζημιές στην πολυκατοικία που στεγάζει την Πρεσβεία της Κύπρου στο Τελ Αβίβ τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Απριλίου.

Πηγή στο υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε στον politis.com.cy ότι δεν υπήρξαν τραυματίες αφού το προσωπικό δεν ήταν στα γραφεία της κυπριακής Πρεσβείας τη στιγμή που έλαβε χώρα το περιστατικό.

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν στόχος επίθεσης η Πρεσβεία ή πολυκατοικία που στεγάζει τα γραφεία.

Φαίνεται, όπως είπε, να χτυπήθηκε από θραύσματα που προκλήθηκαν σε κατάρριψη πυραύλου στον ουρανό της πρωτεύουσας του Ισραήλ.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το προσωπικό επιστρέφει για λόγους ασφαλείας σε καθεστώς τηλεργασίας.

