Δύο νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Δρομολαξιά - Μενεού εντός της μολυσμένης ζώνης

Αυξάνονται τα κρούσματα αφρώδους πυρετού, μετά τον εντοπισμό θετικών περιστατικών σε δύο μονάδες αιγοπροβάτων στην περιοχή Δρομολαξιάς - Μενεού, εντός της μολυσμένης ζώνης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, η μία μονάδα διαθέτει τρία έως πέντε αιγοπρόβατα, ενώ η δεύτερη αριθμεί περίπου 20 ζώα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται στη μολυσμένη περιοχή Η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, θα προβεί σε δηλώσεις σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 14:30, στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.