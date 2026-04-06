Live: «Όχι αρκετά καλή, αλλά σημαντική», λέει ο Τραμπ για την πρόταση του Ιράν - Το «όχι» της Τεχεράνης για εκεχειρία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Δύο νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Δρομολαξιά - Μενεού εντός της μολυσμένης ζώνης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αυξάνονται τα κρούσματα αφρώδους πυρετού, μετά τον εντοπισμό θετικών περιστατικών σε δύο μονάδες αιγοπροβάτων στην περιοχή Δρομολαξιάς - Μενεού, εντός της μολυσμένης ζώνης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, η μία μονάδα διαθέτει τρία έως πέντε αιγοπρόβατα, ενώ η δεύτερη αριθμεί περίπου 20 ζώα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται στη μολυσμένη περιοχή Η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, θα προβεί σε δηλώσεις σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 14:30, στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Tags

ΚΥΠΡΟΣκρούσματαΖΩΑΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα