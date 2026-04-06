Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο Δωρεάν Εργαστήρι «3D Animation with Java and Alice» από το Future Skills Hub και την Oracle Academy

Το Future Skills Hub του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με την Oracle Academy, ανακοινώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση του 5ου δωρεάν εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο «3D Animation with Java and Alice». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 28 Μαρτίου, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία, προσελκύοντας νεαρές μαθήτριες ηλικίας 11-13 ετών.

Σε ένα περιβάλλον που προάγει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον συναρπαστικό κόσμο της τρισδιάστατης κινούμενης εικόνας. Μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού Alice, οι μαθήτριες εξοικειώθηκαν με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού στη γλώσσα Java, αναπτύσσοντας παράλληλα την ψηφιακή τους αντίληψη και την αυτοπεποίθησή τους. Το εργαστήρι λειτούργησε ως πηγή έμπνευση, αναδεικνύοντας τον ρόλο των γυναικών που πρωτοπορούν στον τομέα της τεχνολογίας.

Θέλουμε να εκφράσουμε ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην Oracle Academy για την πολύτιμη υποστήριξή της ως συνδιοργανωτής και χορηγός. Χάρη σε αυτή τη σύμπραξη, τα κορίτσια μας ήρθαν σε επαφή με διεθνώς αναγνωρισμένα ψηφιακά εργαλεία, αποκτώντας πρόσβαση σε τεχνογνωσία αιχμής.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην εκπαιδεύτρια, κ. Κυριακή Ευθυμίου, για την εξαιρετική καθοδήγηση, καθώς και σε όλες τις μαθήτριες και τους γονείς τους για την εμπιστοσύνη τους. Ο ενθουσιασμός και η απίστευτη ενέργεια των μικρών μας «animators» ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία του εργαστηρίου, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η επόμενη γενιά των γυναικών στην τεχνολογία είναι ήδη εδώ και δημιουργεί!

Το Future Skills Hub ανανεώνει το ραντεβού του για το επόμενο εργαστήρι δημιουργικής τεχνολογίας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να παραμένουν συντονισμένοι για νέες ημερομηνίες και συναρπαστικές δραστηριότητες.

Περισσότερες Πληροφορίες: Για νέες εγγραφές και μελλοντικές δράσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://shortcourses.euc.ac.cy ή να επικοινωνήσετε με το Future Skills Hub του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο τηλέφωνο 22 713058.