Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

Υπό κράτηση συνεχίζει να παραμένει η Γερμανίδα κτηματομεσίτρια που κατηγορείται για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, αφού το Εφετείο δεν διαπίστωσε πεδίο επέμβασής του στην πρωτόδικη απόφαση που απέρριψε το αίτημα άρσης της κράτησης της κατηγορούμενης. Το Εφετείο εξήγησε ότι δεν διαπιστώνονται παραβιάσεις τέτοιες που να καθιστούν αναγκαία τη διαφοροποίηση της απόφασης.

Ανακοινώνοντας την ομόφωνή του απόφαση τη Δευτέρα, το τριμελές Εφετείο σημείωσε ότι με την αποτυχία της έφεσης, η πρωτόδικη απόφαση για συνέχιση της κράτησης παραμένει σε ισχύ.

Σημείωσε πως, στο πλαίσιο αυτό δεν εξετάζεται θέμα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την εξέταση μη δίκαιης δίκης ή τελικής διαπίστωσης τέτοιων παραβιάσεων. Πρόσθεσε ότι στο στάδιο αυτό εξετάζεται αν υπάρχουν παραβιάσεις τέτοιων δικαιωμάτων, οι οποίες να καθιστούν αναγκαία τη διαφοροποίηση της διαταγής κράτησης, η οποία κρίθηκε αναγκαία, εφεσιβλήθηκε, και επικυρώθηκε επανειλημμένα.

Όπως αναφέρθηκε, στην απόφαση παρατίθεται με λεπτομέρεια το ιστορικό της υπόθεσης και η μέχρι τώρα πορεία της, ακριβώς για να καταδειχθεί η πολυπλοκότητα και ο όγκος της, καθώς και ότι απαντάται κάθε ένας από τους λόγους που παρατίθενται στην αίτηση.

Νωρίτερα, ο συνήγορος Γερμανίδας, Σωτήρης Αργυρού, υποστηρίζοντας το αίτημα αποφυλάκισης της πελάτισσάς του ενώπιον του Εφετείου, αναφέρθηκε στις συνθήκες κράτησής της στις Κεντρικές Φυλακές, σημειώνοντας ότι σε αυτές δεν μπορεί να βρει τον απαραίτητο χρόνο και τρόπο για να προετοιμάσει την υπεράσπισή της. Σημείωσε, δε, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το συνολικό χρονικό διάστημα για το οποίο θα πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης.

Επισήμανε, εξάλλου, ότι η πελάτισσά του προτίθεται να δώσει ως εγγύηση ποσό έως €300.000, ενώ διαβεβαίωσε και για την πρόθεσή της να παρουσιάζεται τακτικά ενώπιον αστυνομικού τμήματος.

Από την πλευρά της κατηγορούσας Αρχής, η δικηγόρος της Δημοκρατίας, Άννα Ματθαίου, παρέπεμψε σε απόφαση δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία θεωρείται πρωθύστερο το επιχείρημα για επί μακρόν εκδίκαση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η διαδικασία συνεχίζεται σε τακτική βάση κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ενώπιον Κακουργιοδικείου, και ότι βρίσκονται ήδη στην εξέταση του 17ου μάρτυρα κατηγορίας.

Απαντώντας στο επιχείρημα περί συνθηκών κράτησης, ανέφερε ότι δεν παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα μόνο με τη συνύπαρξη υπόδικων και καταδίκων στον ίδιο χώρο, ενώ σημείωσε ότι η εφεσίουσα είχε εκφράσει την επιθυμία για συνύπαρξη στον ίδιο χώρο με καταδίκους στο νέο κτίριο των Κεντρικών Φυλακών και κατά τις νυχτερινές ώρες, κάτι το οποίο προβλέπεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του κρατούμενου.

Ο συνήγορος της κατηγορούμενης σημείωσε, παραπέμποντας και σε δικαστική απόφαση, ότι δεν υπάρχουν άλλοι χώροι κράτησης και ότι η πελάτισσά του θέλησε να διασφαλίσει όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης.

Από την πλευρά της, η κ. Ματθαίου επιχειρηματολόγησε ότι για σκοπούς προετοιμασίας της υπεράσπισης οι Κεντρικές Φυλακές έχουν εγκρίνει αιτήματα που αφορούν στον χρόνο επίσκεψης του συνηγόρου, στη χρήση προσωπικού υπολογιστή και στην παρουσία διερμηνέα.

Η κ. Ματθαίου αναφέρθηκε, εισαγωγικά κατά την επιχειρηματολογία της, και στο γεγονός ότι κατά την ημέρα εξέτασης της έφεσης, εκπνέει και η προθεσμία υποβολής έφεσης στο πιο πρόσφατο διάταγμα κράτησης που εκδόθηκε από το Κακουργιοδικείο, παραπέμποντας σε απόφαση σύμφωνα με την οποία σε αντίστοιχη περίπτωση η έφεση χάνει το αντικείμενό της.

Ο Πρόεδρος του Εφετείου, πάντως, σημείωσε ότι δεν αναιρείται η δυνατότητα εξέτασης του αιτήματος, επισημαίνοντας ότι θα ήταν «εξωφρενικά παράλογο» να υποβάλλει ο κ. Αργυρού αίτημα έφεσης, έπειτα από κάθε απόφαση κράτησης, σε μία διαδικασία που εξετάζεται τόσο τακτικά.

