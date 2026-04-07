Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στο “Φιλοξενία” ενόψει άτυπης συνάντησης αρχηγών κρατών ΕΕ ο Χριστοδουλίδης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Για τη διαμόρφωση των χώρων του Συνεδριακού Κέντρου “Φιλοξενία” στη Λευκωσία που θα φιλοξενήσουν την άτυπη συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ ενημερώθηκε την Μεγάλη Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την επίσκεψή του στις εκεί εγκαταστάσεις.

Η άτυπη συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Απριλίου στη μαρίνα Αγίας Νάπας και στο Συνεδριακό Κέντρο “Φιλοξενία, στη Λευκωσία.

Μετά την επίσκεψή του στην μαρίνα Αγίας Νάπας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, επισκέφθηκε το Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, όπου η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μαριλένα Ραουνά τον ξενάγησε στους χώρους εκεί, όπως διαμορφώνονται για να φιλοξενήσουν την άτυπη συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ενώ συζήτησε με τους αρμόδιους και για τη διαδικασία αφίξεων.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα