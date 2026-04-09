Αφθώδης πυρετός: Στο ακουστικό για συνάντηση με τους Τ/Κ η ε/κ πλευρά – Αίτημα μέσω της Δικοινοτικής Επιτροπής

Την ίδια ώρα που αυξάνονται ραγδαία τα κρούσματα αφθώδους πυρετού (έφτασαν τα 70 και οι θανατώσεις ξεπέρασαν τις 32.000) στις μολυσμένες ζώνες Λάρνακας και Λευκωσίας, οι οποίες, όπως φαίνεται και στον χάρτη, γειτνιάζουν με τη γραμμή αντιπαράταξης, είναι εμπεδωμένη η ανάγκη λήψης κοινών μέτρων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, ώστε να θωρακιστεί ολόκληρο το νησί στον ικανοποιητικό βαθμό απέναντι στην προέλαση του πιο ολέθριου διεθνώς ζωικού ιού.

Η ε/κ πλευρά υπέβαλε αυτήν την εβδομάδα μέσω του Ε/Κ συμπροέδρου, Λεωνίδα Φυλακτού, αίτημα προς την τ/κ πλευρά, ώστε να γίνει μία δεύτερη συνεδρίαση της Δικοινοτικής Επιτροπής Υγείας, και συγκεκριμένα της Κτηνιατρικής Υποεπιτροπής, μετά τη συνάντηση της 17ης Μαρτίου, όπου οι κτηνίατροι από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την προσωπική τους ιδιότητα, ζήτησαν από την τουρκοκυπριακή πλευρά να λειτουργεί στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου για ενιαία και ομοιόμορφη πολιτική (σημειώνεται ότι στα κατεχόμενα δεν έχουν προχωρήσει σε θανατώσεις ζώων πλην των πολύ σοβαρών περιστατικών). Επίσης έθεσαν στο τραπέζι τον έλεγχο της βόσκησης κατά μήκος της πράσινης γραμμής και ανέδειξαν την ανάγκη δημιουργίας κοινής επιτροπής για ομοιόμορφη αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, στη βάση των ενωσιακού δικαίου. Τα τ/κ μέλη της Κτηνιατρικής Υποεπιτροπής ζήτησαν χρόνο για να μελετήσουν το ενδεχόμενο αλλαγής της στρατηγικής τους και θα επανέλθουν.

Αφού πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα ο κ. Φυλακτού έλαβε την πρωτοβουλία και ρώτησε αρχικά τους Ε/Κ κτηνιάτρους εάν θεωρούν ότι πρέπει να γίνει συνάντησή τους με τα Τ/Κ μέλη, για να λάβει θετική απάντηση. Ακολούθως η ε/κ πλευρά ζήτησε συνάντηση από τους Τ/Κ και αναμένει την απάντηση.

Σε δηλώσεις τους στον «Π» ο κ. Φυλακτού είπε ότι, όπως θεωρεί ο ίδιος, εκκρεμεί το να απαντήσουν οι Τ/Κ στο εάν θα εφαρμόσουν τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, μετά από το αίτημα της ε/κ πλευράς και την απάντηση που έδωσαν οι Τ/Κ ότι χρειάζονται χρόνο για να μελετήσουν το ενδεχόμενο αλλαγής της στρατηγικής τους και θα επανέλθουν. Επίσης ο κ. Φυλακτού τόνισε την ανάγκη να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα αλληλοενημέρωση των δύο πλευρών για την εικόνα του αφθώδους πυρετού.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση τα Τ/Κ μέλη της Επιτροπής, ανέφεραν, σύμφωνα με τον κ. Φυλακτού, ότι η νόσος έχει περιοριστεί στην αρχικά αποκλεισμένη περιοχή της Λαπάθου, η κατάσταση παραμένει σταθερή χωρίς νέα κρούσματα, ο εμβολιασμός συνεχίζεται με στόχο τον εμβολιασμό όλου του ζωικού πληθυσμού στα κατεχόμενα, ενώ συνεχίζονται και οι δειγματοληψίες σε άλλες περιοχές πέραν της αρχικής.

Κατά την άποψη του κ. Φυλακτού, χωρίς της εμπλοκή της ΕΕ δεν θα μπορέσουν να δοθούν οριστικές λύσεις στο ζήτημα. Όπως είπε, τα μέλη της Επιτροπής προσεγγίζουν τον αφθώδη πυρετό σε τεχνικό επίπεδο. Η εν λόγω Επιτροπή έχει συνεδριάσει τουλάχιστον 4 φορές μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αφθώδους πυρετού στα κατεχόμενα και σύμφωνα με τον κ. Φυλακτού τα μέλη της βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Όπως είπε, για το θέμα ο ίδιος βρίσκεται όποτε χρειαστεί σε επαφή και με τον Ε/Κ διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου.

Διαβάστε επίσης: «Καθαρή» η υπόλοιπη Κύπρος από τον αφθώδη πυρετό (χάρτης) - Αυξημένοι έλεγχοι ενόψει Πάσχα

Νέα κρούσματα σε Δρομολαξιά και Γέρι

Την ίδια ώρα μαίνεται η επιδημιολογική κρίση στην κτηνοτροφία, καθώς οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επιβεβαίωσαν σήμερα τον εντοπισμό τεσσάρων νέων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού. Η εξάπλωση της νόσου παραμένει εντός των υφιστάμενων μολυσμένων ζωνών, όμως η αύξηση του αριθμού των επηρεασμένων μονάδων -πλέον 70- προκαλεί έντονη ανησυχία στον κλάδο. Τα νέα περιστατικά αφορούν μονάδες αιγοπροβάτων. Συγκεκριμένα, δύο κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιοχή Δρομολαξιάς - Μενεού και άλλα δύο στο Γέρι. Από τα 70 στο σύνολο μέχρι στιγμής κρούσματα, τα 59 είναι στην επαρχία Λάρνακας και τα υπόλοιπα 11 στην επαρχία Λευκωσίας.

Προς το παρόν η διασπορά του παραμένει ελεγχόμενη και περιορισμένη στις καθορισμένες ζώνες επιτήρησης, όπως απορρέει από τα εργαστηριακά αποτελέσματα από τις υπόλοιπες επαρχίες της Κύπρου.

Διαδραστικός χάρτης στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Γεωργίας για τον αφθώδη πυρετό. Αποτυπώνονται οι εστίες των κρουσμάτων, οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης, καθώς και τα σημεία απολύμανσης.

Παράλληλα, συνεχίζεται η δεύτερη φάση του εμβολιασμού, η οποία έχει καλύψει μέχρι στιγμής το 67% του ζωικού πληθυσμού στα βοοειδή και το 44% στα αιγοπρόβατα. Όσον αφορά τους χοίρους, σύμφωνα με το Υπουργείο, έχει εμβολιαστεί μέχρι στιγμής το 84% των μονάδων που βρίσκονται εντός των μολυσμένων περιοχών.

Το Υπουργείο Γεωργίας συνεχίζει την καταβολή αποζημιώσεων. Εκτός από την καταβολή χρημάτων για τις ποσότητες γάλακτος που καταστράφηκαν στις μολυσμένες μονάδες, ξεκίνησε ήδη και η καταβολή αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές που κρίθηκαν ακατάλληλες και καταστράφηκαν.

Σήμερα, μετά το πέρας των επισκέψεών της σε μικρές υπεραγορές και φρουταρίες της Λευκωσίας ενόψει των εορτών του Πάσχα, η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, μετέβη και σε Σημείο Ελέγχου και απολύμανσης για τον αφθώδη πυρετό στο Δάλι, όπου ενημερώθηκε για την εφαρμογή των μέτρων και τη λειτουργία των ελέγχων στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της νόσου. Κατά την επίσκεψή της, παρέδωσε λαμπάδες στο προσωπικό που εργάζεται στα σημεία τα οποία στελεχώνονται σε 24ωρη βάση.