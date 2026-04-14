«SOS» από Ανδριάνα Νικολάου: Καταγγέλλει ότι βρισκόταν εμπιστευτική επικοινωνία της με τον Κληρίδη στα κατασχεθέντα κατά την έφοδο στην οικία του

Η κα. Ανδριάνα προαναγγέλλει «άμεσα» παγκύπρια διαμαρτυρία και καταγγέλλει ότι η κατάσχεση «αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εμπιστευτικότητας μεταξύ εμού και του δικηγόρου μου»

Έντονη αντίδραση μέσω του λογαριασμού της στα ΜΚΔ εκφράζει η Ανδριάνα Νικολάου για την έφοδο που πραγματοποίησε η Αστυνομία στην οικία και τα γραφεία του Νίκου Κληρίδη, κατά την οποία κατάσχεσαν και τα κινητά του δικηγόρου.  

Στην ανάρτησή της η κα. Ανδριάνα αναφέρει: «SOS!!! Ως γνωστό, το Μεγάλο Σάββατο χαράματα, παραμονή του Πάσχα! η Αστυνομία εισέβαλε στο γραφείο ΚΑΙ στην οικία τού δικηγόρου μου, κυρίου Νίκου Κληρίδη, και κατάσχεσε μεταξύ άλλων προσωπικών απορρήτων, τον υπολογιστή του, ΚΑΙ το κινητό του με όλη την εμπιστευτική επικοινωνία μου που αφορά την κουκουλωμένη δολοφονία του αείμνηστου †Θανάση μου!».

«Η ενέργεια αυτή», προσθέτει, «αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εμπιστευτικότητας μεταξύ εμού και του δικηγόρου μου και δεν πρόκειται να την αφήσουμε να περάσει, διότι, δεν γνωρίζουμε το τί ακριβώς αποσκοπούν!».

Η ίδια προαναγγέλλει «άμεσα» παγκύπρια διαμαρτυρία μέσω της οποίας θα απαιτεί:

«-Να μάθουμε ποιος πήρε την πρωτοβουλία για να δοθεί τέτοιο διάταγμα;

-Πάγωμα κάθε πρόσβασης στο υλικό.

-Επείγοντα μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων μου ΧΩΡΙΣ καθυστέρηση».

Η κα. Ανδριάνα αναφέρει καταληκτικά ότι «Βρήκαν τον τρόπο να συνεχίσουν την συγκάλυψη ΠΟΛΛΩΝ εγκλημάτων και δολοφονιών. Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Δεν υπάρχει περιθώριο αναμονής. Αντί να κυνηγούν τους κλέφτες, κυνηγούν του νοικοκύρηδες. Είμαστε ΟΛΟΙ θύματα αυτών των ενεργειών!!!».

