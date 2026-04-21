Αφθώδης πυρετός: Υποχρέωση και όχι ΜΟΕ η εφαρμογή των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων, λέει ο Λετυμπιώτης

Την ανάγκη εφαρμογής των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, ως υποχρέωση και όχι ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως ανέφερε, «η τήρηση της ενωσιακής νομοθεσίας και των πρωτοκόλλων δεν μπορεί να αποτελεί μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είναι υποχρέωση», επισημαίνοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συνδρομή, πολλές φορές, της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι μαζί με τα οφέλη της ευρωπαϊκής στήριξης προκύπτουν και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τονίζοντας ότι το ζήτημα έχει ήδη τεθεί τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στο πλαίσιο των τεχνικών επιτροπών, από την πρώτη στιγμή εντοπισμού κρουσμάτων στις κατεχόμενες περιοχές.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στόχος είναι η από κοινού αντιμετώπιση της κρίσης και η εφαρμογή των σχετικών πρωτοκόλλων, στη βάση επιστημονικών και κτηνιατρικών δεδομένων.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει ανταπόκριση, «για το καλώς νοούμενο συμφέρον του πρωτογενούς τομέα», με στόχο τη διαφύλαξη και την εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ελπίδα ότι θα επιδειχθεί συλλογική υπευθυνότητα για κινητοποιήσεις, λέει ο Λετυμπιώτης

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις ενόψει της άτυπης συνόδου του Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι «το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της έκφρασης διαφωνίας είναι απολύτως σεβαστό».

Όπως σημείωσε, στις 23 και 24 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί μία από τις κορυφαίες στιγμές της κυπριακής προεδρίας, με τη συμμετοχή ηγετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.

Υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα της προεδρίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η παρουσία ηγετών της περιοχής στην Κύπρο καθιστά τη συνάντηση ακόμη πιο σημαντική.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι «θα επιδειχθεί συλλογική υπευθυνότητα», ώστε η διοργάνωση να αντανακλά την επιτυχία της προεδρίας, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες αξιολογήσεις από τις αρμόδιες αρχές για την ομαλή διεξαγωγή της συνόδου.