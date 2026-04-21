«Καίνε» οι τιμές των καταναλωτικών προϊόντων- Τι δείχνει το νέο Παρατηρητήριο Τιμών

Το νέο Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων για τον μήνα Μάρτιο 2026, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Το Παρατηρητήριο παρουσιάζει τη μέση σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιμα και άλλα προϊόντα), με βάση τις ποσότητες και τιμές ανά ημέρα, στις οποίες τα προϊόντα αυτά διατέθηκαν σε 400 καταστήματα λιανικής πώλησης παγκύπρια καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η διάθεση στον καταναλωτή μιας αντικειμενικής συγκριτικής αποτύπωσης των τιμών αγοράς από όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης, υπεραγορές, αρτοποιεία, φούρνους, περίπτερα, κ.ά.

Συμπερασματικά, η αποτίμηση που γίνεται για τον μήνα Μάρτιο αντικατοπτρίζει την πορεία τιμών που καταγράφει και η Στατιστική Υπηρεσία, με αύξηση στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο +1,2% έναντι +0,1% το Φεβρουάριο και +0,5% τον Ιανουάριο.

Μεγαλύτερη θετική μεταβολή σε επίπεδο οικονομικών κατηγοριών, συγκριτικά με το Μάρτιο του 2025, κατέγραψαν τα Γεωργικά Προϊόντα με +13,3%, οι Υπηρεσίες με +2,5% και τα Πετρελαιοειδή με +2,3%, ενώ αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στον Ηλεκτρισμό και Νερό -13,0%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή με αύξηση +9,1% και στα Γεωργικά Προϊόντα με +6,1%, λόγω των επιπτώσεων της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, που ήταν και η αιτία για την αύξηση του πληθωρισμού τροφίμων στο 3,8% έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα.

Οι αυξομειώσεις που καταγράφονται από τη Στατιστική Υπηρεσία αντικατοπτρίζονται και στις τιμές που καταγράφει το Παρατηρητήριο της Υπηρεσίας, στο οποίο, όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα με τους δείκτες τιμών για τον μήνα Μάρτιο, σε σύνολο 45 κατηγοριών βασικών προϊόντων, 33 κατηγορίες κατέγραψαν αύξηση έναντι Φεβρουαρίου 2026 και 12 κατηγορίες κατέγραψαν μείωση, εκ των οποίων οι 8 κατηγορίες μείωση και έναντι του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, αύξηση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν:

τα κατεψυγμένα ψάρια κατά +13,9% (+21,7% έναντι Μαρτίου 2025),

τα αλλαντικά κατά +10,1% (+9,5% έναντι Μαρτίου 2025),

το γάλα εβαπορέ και ζαχαρούχο κατά 8,1% (+4,1% έναντι Μαρτίου 2025),

τα κατεψυγμένα ψάρια πανέ και προψημένα κατά +7,8% (-15,2% έναντι Μαρτίου 2025),

οι χυμοί κατά +7,3% (+11,1% έναντι Μαρτίου 2025),

οι κονσέρβες κρέατος κατά +7,1% (+10,7% έναντι Μαρτίου 2025),

το εμφιαλωμένο νερό κατά 6,8% (+5,0% έναντι Μαρτίου 2025),

το κατεψυγμένο κρέας πανέ και προψημένο κατά +6,7% (+7,9% έναντι Μαρτίου 2025),

ο κύλινδρος υγραερίου κατά +6,3% (+12,5% έναντι Μαρτίου 2025),

τα κατεψυγμένα μπέργκερ κατά +6,2% (+8,7% έναντι Μαρτίου 2025),

τα αναψυκτικά κατά +5,3% (+8,4% έναντι Μαρτίου 2025),

τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά +4,6% (+22,6% έναντι Μαρτίου 2025),

το λάδια κατά +4,5% (+3,7% έναντι Μαρτίου 2025),

τα κατεψυγμένα ζυμαρικά κατά +4,3% (+2,1% έναντι Μαρτίου 2025).

Μείωση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 12 κατηγορίες με σημαντικότερες:

τις κονσέρβες ψαριού κατά -12,8% (-11,5% έναντι Μαρτίου 2025),

τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά -11,0% (+3,7% έναντι Μαρτίου 2025),

το ρύζι κατά -9,0% (-11,2% έναντι Μαρτίου 2025),

τα τυριά κατά -3,3% (-4,4% έναντι Μαρτίου 2025),

τα όσπρια κατά -2,9% (-2,0% έναντι Μαρτίου 2025),

το ψωμί κατά -1,3% (+1,6% έναντι Μαρτίου 2025),

οι σερβιέτες υγείας κατά -1,3% (+0,2% έναντι Μαρτίου 2025),

το χαρτί υγείας κατά -0,9% (-0,9% έναντι Μαρτίου 2025),

τα μπισκότα κατά -0,9% (+2,9% έναντι Μαρτίου 2025)

E-kalathi: Στα €122 η διαφορά στην αξία καλαθιού

Πέραν των πιο πάνω διαπιστώσεων που προκύπτουν από το Παρατηρητήριο Τιμών Μαρτίου, σε διάφορα καταστήματα λιανικής παγκύπρια, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παρουσιάζει επίσης, στους σχετικούς πίνακες, συγκρίσεις τιμών υπεραγορών για προϊόντα που περιλαμβάνονται στη ψηφιακή πλατφόρμα «e-kalathi».

Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται η διακύμανση στον αριθμό των απόλυτα κοινών προϊόντων σε 7 μεγάλες υπεραγορές, τα οποία αυξήθηκαν σταδιακά από 228 στις 15/10/2025, σε 257 προϊόντα στις 15/4/2026 (δείτε τον πίνακα εδώ).

Η κατάταξη των 7 υπεραγορών έχει μερικώς διαφοροποιηθεί τον τελευταίο μήνα, ενώ η διαφορά στην αξία του «καλαθιού των 257 απόλυτα κοινών προϊόντων» μεταξύ της ακριβότερης υπεραγοράς «Φίλιππος» (€1.136,26) και της φθηνότερης υπεραγοράς «Αθηαινίτης» (€1.013,84) ανήλθε στις 15/4/2026 στα €122,42, για 257 προϊόντα, έναντι €131,61, για 253 προϊόντα, τον προηγούμενο μήνα (διαφορά 12,1%). Δείτε τον σχετικό πίνακα εδώ.

Η Υπηρεσία, για ακόμα μια φορά, καλεί όλους τους καταναλωτές να επισκεφθούν την πλατφόρμα e-Kalathi και να αξιοποιήσουν τη σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές, ώστε να επωφεληθούν από τα εργαλεία που αυτή παρέχει για πιο ενημερωμένες και συμφέρουσες αγορές.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές. Τα Παρατηρητήρια Τιμών δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς, που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα.

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές, οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν. Για τον σκοπό αυτό η Υπηρεσία παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου.